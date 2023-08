Gemeindeerneuerung: „Frag immer erst warum!“

Pastor Lothar Krauss hat seine allererste Predigtreihe in der VivaKirche Mannheim zum Thema „Gemeindeerneuerung“ in seinem Blog veröffentlicht. Die VivaKirche ist Krauss‘ fünftes Gemeindeerneuerungs-Projekt. Er fing dort 2021 als Pastor an. Die Predigtreihe heißt „Frag immer erst warum!“. Krauss sucht darin nach „eigenständigen, überzeugenden und belastbaren Antworten“ auf grundlegende Fragen wie „Warum Gott?“, „Warum Kirche?“ und „Warum All In?“. Er ist überzeugt: Nur wer Antworten darauf hat, kann auf Dauer motiviert bleiben. Die zwölf Predigten finden sich in seinem Blog, bei Soundcloud und auf YouTube.