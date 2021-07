Manchmal bricht ein Ereignis nach dem anderen über uns hinein und wir wissen gar nicht, wie uns geschieht. Dann geht oft nichts mehr, außer in die Gegend zu starren. Jürgen Ferrary erinnert daran, dass Gott in unserer Not nicht auf Distanz bleibt – er fühlt zutiefst mit uns. „Wenn wir zu ihm gehen und unser Herz ausschütten, dann schaut er nicht von oben herab und sagt oberflächlich: ‚Ich weiß, mein Kind!‘, sondern er kann es absolut nachempfinden, was wir durchmachen.“