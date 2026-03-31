Kontemplatives Gebet: Den verherrlichten Jesus anschauen

Gebet bedeutet nicht immer, dass wir etwas zum Ausdruck bringen, schreibt Rainer Harter im sela.-Gebetsblog. Kontemplatives Gebet sei manchen Christen „nicht bekannt oder sogar suspekt“. Doch es sei tief in der christlichen Tradition verwurzelt: „Das deutsche Wort Kontemplation stammt vom lateinischen contemplare ab, was so viel bedeutet wie ‚aufschauen‘ oder ‚betrachten‘.“ Im Kern gehe es darum, Jesus anzuschauen, „und von ihm geprägt und erfüllt zu werden“.

Harter nennt einige biblische Beispiele für kontemplatives Gebet: In Psalm 27,4 wünscht David sich, „zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn“. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 3,18: „Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.“

- Werbung -

Wie kann kontemplatives Beten konkret aussehen? Auch dafür hat Harter einen Tipp und stellt eine Gebetsform vor, die er besonders schön findet.

Weiterlesen im sela.-Blog