Warum Freude und Hoffnung die ultimativen Geschenke Gottes sind

Freude und Hoffnung – wie kann ich als Christ diese Begriffe verstehen, wenn in der Welt um mich herum soviel Chaos herrscht? Freude und Hoffnung sind kein Produkt unserer Umstände, heißt es im Blog god.fish, sondern ein Geschenk Gottes.

Freude ist mehr als ein flüchtiges Glücksgefühl. Sie ist ein Fundament, das selbst neben Trauer bestehen kann. Der Kirchenlehrer Augustinus schrieb: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ Diese Ruhe findet sich in der Beziehung zu Gott – und sie trägt, auch wenn das Leben kompliziert ist.

Noch radikaler ist die Hoffnung: Sie verlässt sich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf Gottes Verheißungen. Für Theologen wie Jürgen Moltmann bedeutet das: Hoffnung ist kein passives Warten, sondern ein Auftrag zum Handeln. Sie vertraut darauf, dass Gott größer ist als jedes Chaos – und motiviert, die Welt zu verändern.

