Weshalb sollte ich regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen?

Warum lohnt es sich eigentlich, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen? Pastor Paul Levy (International Presbyterian Church Ealing, London) nennt in einem aktuellen Beitrag für Evangelium21 drei Gründe: Die Bibel ruft Christinnen und Christen dazu auf, sich als Gemeinde zu versammeln. Außerdem erinnert er daran, dass Menschen von Gott geschaffen sind, um ihn gemeinsam anzubeten. Und drittens beschreibt er den Gottesdienst als ein geistliches Vorrecht, in dem Gott seinem Volk auf besondere Weise begegnet.

Levy macht deutlich, dass der Gottesdienst weit mehr ist als ein wöchentlicher Pflichttermin: Er verbindet Christinnen und Christen miteinander, richtet ihren Blick neu auf Gott und stärkt sie im Glauben. Wer teilnimmt, erlebt Gemeinschaft, hört Gottes Wort und empfängt Zuspruch, den man allein so nicht bekommen kann.

