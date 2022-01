Die Top 20 „Church Leadership Conferences“ 2022

Der Willow-Creek-Leitungskongress wurde vom Februar in den August 2022 verschoben. (Jesus.de berichtete) Wer nicht ganz so lang auf guten Input zum Thema „Leiterschaft in der Kirche“ warten möchte, für den hat Lothar Krauss von „Der Leiterblog“ Daten und Inhalte zu 20 Leiterschafts-Konferenzen in den USA zusammengetragen. Er orientiert sich dabei nach eigenen Angaben an den Empfehlungen des Leadership-Coaches Brian Dodd. Darunter befinden sich auch einige kostenlose Online-Konferenzen.

