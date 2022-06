Kirche: „Du kommst hier nicht rein!“

- Werbung -

Türsteher gibt es auch in Kirchen. Dabei sind Türsteher doch dafür da, unerwünschte Gäste fernzuhalten. Und Kirche soll doch eigentlich jedem offenstehen. Felix Goldinger, Referent für missionarische Pastoral im Bistum Speyer, macht in einem Blogbeitrag für die kirchliche Erneuerungsbewegung Fresh X auf „Türsteher“ in Kirchen aufmerksam: Regeln, Kontrollen wie Stempelkärtchen für Konfirmanden, Ästhetik, Musik oder Stuhlkreise.

Traditionen und Gewohnheiten hindern laut Goldberger Menschen von außerhalb der Kirche daran, in die Gemeinden zu finden. Er schlägt vor, sich gegenseitig von den eigenen Barrieren zu erzählen und diese gemeinsam umzubauen. Das geschehe mit dem Ziel, ungehindert Begegnung und Beziehung zu ermöglichen.

