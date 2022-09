Wo bleibt die kulturelle Vielfalt in unseren Gemeinden?

In Deutschland gibt es Gemeinden mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen. Theologe Andreas Schlamm sieht darin ungenutztes Potenzial für die Kirche.

Die deutsche Gesellschaft ist international und wird immer internationaler. Wie sieht es bei den Kirchen aus? Gemeinden sollten die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln – tun es bislang aber nicht, meint Andreas Schlamm, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) in einem Blogbeitrag für die kirchliche Erneuerungsbewegung Fresh X.

Aus dem Nebeneinander der Gemeinden mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen möge ein Miteinander auf Augenhöhe werden, wünscht sich Schlamm. Er fragt: „Wo kann man interkulturelle Gemeinden erleben und etwas von ihnen lernen?“

Um mehr Zusammenarbeit zu erreichen, sieht er die zweite oder dritte Migrantengeneration in einer „Schlüsselrolle“. „Denn ihre Gabe liegt darin, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen.“ Sie würden in keine Kultur so recht hineinpassen und deshalb „kann etwas Neues entstehen“.

