Champions-League-Finale: David Alaba bezeugt seinen Glauben

David Alaba, Abwehrspieler des FC Bayern München, hat die Feierlichkeiten im Rahmen des gestrigen Champions-League-Finales (1:0 gegen Paris Saint-Germain) genutzt, um prominent seinen Glauben zu bekennen. Anders als seine Teamkollegen streifte er sich kein Shirt mit der Aufschrift „Champions of Europe 2020“ über. Stattdessen trug er zum Fotoshooting ein T-Shirt mit dem Text „Meine Kraft liegt in Jesus“. Auf der Rückseite war der Slogan „Black Lives Still Matter“ (Deutsch: „Schwarze Leben sind noch immer wichtig“) zu sehen.

„Meine Kraft liegt in Jesus“ ist auch das Lebensmotto des Fußballers. Bereits beim Champions-League-Finale 2013 trug er ein Shirt mit derselben Aufschrift. In den Sozialen Netzwerken hält der Promi mit seinem Glauben ebenfalls nicht hinterm Berg. „Leben ohne Gott ist wie Fußball ohne Ball!“, schrieb er einmal auf Twitter. In seinem Facebook-Kanal empfahl er die „Fußball-Bibel“ mit Zeugnissen gläubiger Kicker. Außerdem bekannte er seinen Glauben in dem Roadmovie Und vorne hilft der liebe Gott von David Kadel. (nate)