Christliche Jobs – ob in Kirche oder in christlichen Werken – sind für Christen eine faszinierende Möglichkeit, im Beruf den eigenen Glauben auszuleben. Freie Stellen gibt es auf christlichen Stellenbörsen. Wir haben das Angebot unter die Lupe genommen.

Das Angebot ist vielfältig: Neben den klassischen christlichen Berufen wie Pastor/in, Lehrerin bzw. Lehrer (an einer christlichen Schule oder Bibelschule) oder in den Berufen der Gesundheitsbranche sind immer häufiger auch offene Stellen in den Verwaltungen, der christlichen Gastronomie und in kaufmännischen Bereichen christlicher Unternehmen zu besetzen. In Zeiten des Fachkräftemangels gilt: Wer bei einem christlichen Arbeitgeber arbeiten möchte, findet auch das passende Stellenangebot. Wir haben die reichweitenstärksten christlichen Stellenmärkte im Netz verglichen.

Inhalt

Womit christliche Jobbörsen im Allgemeinen punkten

Unsere Empfehlung: edenjobs punktet als christliche Jobbörse mit der längsten Erfahrung

punktet als christliche Jobbörse mit der längsten Erfahrung Neue Plattform christundjob als Nachfolger von Idea Stellenmarkt ?

als Nachfolger von ? Christliche-jobbörse.de nicht mehr gratis

nicht mehr gratis Hinweise für christliche Arbeitgeber

Kurzfazit:

Von allen getesteten Angeboten überzeugt edenjobs.de mit seiner hohen Nutzerfreundlichkeit, einer breiten Funktionalität, der erfrischenden Emotionalität und dem großen Stellenangebot.



zum ausführlichen Fazit>

Christliche Arbeitnehmer suchen händeringend christliche Jobs

Die Zahl der Jobs in christlichen Einrichtungen ist ungebrochen hoch. Vor allem christliche Hilfswerke, Missionsgesellschaften, theologische Einrichtungen und große christliche Träger wie der Verband christlicher Bekenntnisschulen setzen auf christliche Arbeitnehmer. Selbst die kirchlichen Institutionen wie die Caritas (katholische Kirche) und die Diakonie (EKD Stellenmarkt) haben den Wert christlicher Arbeitnehmer erkannt und suchen bewusst nach Personal, das ihre diakonischen Werte aus Glaubensüberzeugung lebt.

Christliche Stellenmärkte punkten mit Qualität

Der Sinn christlicher Jobbörsen ist unumstritten: In den großen Jobsuchmaschinen ist das Suchergebnis bei christlichen Suchbegriffen einfach zu unspezifisch, als dass die Suche das qualitative Niveau einer christlichen Nischen-Jobbörse erreichen könnte. Masse bedeutet eben nicht Klasse. Der Qualitätsunterschied wird dadurch größer, dass christliche Arbeitgeber teure Streuschüsse auf säkularen Jobbörsen vermeiden.

edenjobs und christundjob – neue Angebote versprechen Professionalisierung

Nur wie orientieren? Der Weg zum christlichen Arbeitgeber verläuft über das passende Vitamin B – oder über Stellenangebote auf einer christlichen Jobbörse. In den letzten Monaten hat sich das Angebot an christlichen Stellenmärkten im Netz deutlich erweitert. Zu der seit 2015 etablierten „christlichen Jobbörse“ kamen mit edenjobs.de und christundjob.de zwei Angebote dazu, die viel Erfahrung in der Stellenvermittlung mitbringen.

Christliche Stellenangebote finden:

Welche Jobbörse bietet die meisten christlichen Jobs und das beste Gesamtpaket?

Die drei größten Angebote haben wir verglichen: christliche-jobboerse.de, edenjobs.de und christundjob.de. Konzentriert haben wir uns dabei auf die Parameter „Stellenangebot“, „Funktionalität“ und „Nutzerfreundlichkeit“.

edenjobs – die christliche Jobbörse mit der längsten Erfahrung

Offene Inserate: >1.000*



Das im November 2019 gelaunchte Portal edenjobs.de stammt aus dem gemeinnützigen SCM B undes-Verlag, der durch seine langjährige Erfahrung auf dem Anzeigenmarkt und dem christlichen Stellenmarkt über ein breites B2B-Netzwerk verfügt.

Christliche Jobs und Arbeitgeber bei edenjobs schnell und einfach finden

Pink, gelbgrün, königsblau – mit frischen, emotionalen Farben und einem professionellen Auftreten will edenjobs „mit Leidenschaft vermitteln, was zusammengehört“. Schon die Startseite gefällt durch ihre Übersichtlichkeit – mobil wie auf dem Desktop – und eine gute inhaltliche Nutzerführung.

Einfache Stellensuche – überzeugendes Suchtrefferbild bei edenjobs

Der Einstieg in die Suche nach christlichen Jobs und Unternehmen kann wahlweise über ein Stichwortsuchfeld, die beliebtesten Jobkategorien oder die Unternehmensprofile angegangen werden. Die Ortssuche zeigt das Problem aller christlichen Jobbörsen: Die Anzahl der Stelleninserate ist im Verhältnis zu den großen Jobcrawlern relativ gering, dadurch tauchen viele Orte gar nicht in der Liste auf. Auf eine Orts-Umkreissuche wurde verzichtet. Die Suchergebnisse sind ordentlich, wenn auch etwas unscharf durch die gleichzeitige Suche im Inseratstext, in den Schlagwörtern und Inseratsüberschriften. Über die Ergebnisfilter in der rechten Spalte kann das Suchtrefferbild unaufwendig präzisiert werden.

Für christliche Jobs direkt online bewerben und Arbeitgeber-Profile finden

Bei den Bewerbungsmodalitäten liegt eine der Stärken des Portals: Über den Direktbewerbungsbutton können sich Suchende direkt über ein Web-Interface bei ihren potenziellen neuen Arbeitgebern bewerben. Bei inserierenden Unternehmen, die ein eigenes Bewerbungsmanagement-Tool einsetzen, ist der entsprechende Bewerbungslink hinterlegt. In den Unternehmensprofilen sind Ansprechpartner vermerkt, die Auskunft zu den Stellen geben können. Über das Mitglieder-Dashboard können Bewerber den aktuellen Stand ihrer Bewerbung jederzeit einsehen.

Mit der Job-Benachrichtigung kein christliches Jobangebot mehr verpassen

Per E-Mail liefert edenjobs automatisiert die neuesten christlichen Jobs in einer gewünschten Jobkategorie direkt ins E-Mail-Postfach. Auch ohne Anmeldung können Jobsuchende bei edenjobs.de Stelleninserate weiterempfehlen oder christliche Unternehmen über deren Unternehmensprofile kennenlernen.

Ein christliches Jobmagazin inspiriert Christen im Beruf

Ein Jobmagazin beschäftigt sich in regelmäßigen Abständen mit Themen rund um Beruf und Berufung. Registrierte Nutzer profitieren von einem eigenen Mitgliederbereich mit Merkliste für Inserate, einer Übersicht über erfolgte Bewerbungen.

Noch vielfältiger sind die Features für inserierende Unternehmen, die in ihrem eigenen Dashboard direkt Bewerbungen verwalten können. Ein mehrköpfiges Team mit weit über 15 Jahren Erfahrung bei der christlichen Stellenvermittlung steht per E-Mail und Telefon für Beratung und individuelle Lösungen parat.

Bewertung:

edenjobs.de vermittelt erfolgreich zwischen innerer Überzeugung und qualitativem Anspruch

Auch wenn bei dem ein oder anderen Feature noch Luft nach oben ist (Suchfilter, App), überzeugt die Seite mit einer guten Usability, einer hohen Reichweite und einem qualitativ ansprechenden Gesamteindruck. Uns gefällt das Bemühen, das Thema Jobsuche als Christ auch inhaltlich anzugehen.

christundjob – der Nachfolger von Idea Stellenmarkt?

Offene Inserate: 222*

Christundjob stammt von der Medienagentur aus dem Hause idea und wurde im Dezember 2019 gelauncht. Vermutlich soll das Angebot mittelfristig den idea Stellenmarkt ablösen, der aktuell die Printanzeigen aus dem Nachrichtenmagazin eins zu eins als Einzel-PDFs anbietet.

Schlichte, professionelle Anmutung ohne Schnickschnack

Rot, weiß, grau – diese Farben prägen das sehr aufgeräumte, etwas technisch-anmutende Design der Seite, das eine einfache und schnelle Orientierung leicht macht.

Wenig informatives Suchtrefferbild bei christundjob

Das Suchtrefferbild bleibt dünn. Pro Seite werden nur 5 Stelleninserate angezeigt, was die Übersichtlichkeit erhöht, dafür die Orientierung erschwert. Außerdem fehlen wesentliche Informationen wie die Anzahl der Suchtreffer sowie die Möglichkeit, das Suchtrefferbild zu verfeinern. Auch die Voransichtsboxen der Stelleninserate sind arg reduziert und beinhalten als einzige Information den Stellentitel, das Unternehmen sowie den Einsatzort. Alle weiteren Informationen gibt es dann erst in der Detailansicht nach dem Klick auf ein Inserat.

Volle Punktzahl beim Screendesign der christlichen Jobinserate

Für das Screendesign in der Inseratsansicht bekommt christundjob die volle Punktzahl: Die Informationen sind gut strukturiert und zur schnellen Aufnahme in einem Infokasten zusammengefasst. Schön wäre eine Liste ähnlicher Suchtreffer in der Seitenspalte, um nicht ständig den Zurückbutton bemühen zu müssen.

Bewerbungsbutton öffnet E-Mail-Fenster

Der Weg zum christlichen Unternehmen verläuft auf christundjob.de über die gängigen Kommunikationswege E-Mail und Postweg. Hier hält der riesige Button unter den Inseraten nicht ganz das, was er vorgibt.

Angebot spart am personalisierbaren Service

Auf Nutzerseite wurde ansonsten am Service geknausert. Es gibt einen allgemeinen, nicht personalisierbaren „Jobletter“, der recht offensiv angeboten wird. Insgesamt ist das etwas enttäuschend.

Bewertung:

Christundjob überzeugt mit einem nutzerfreundlichen, ansprechenden und einfachen Screendesign

Positiv formuliert konzentriert sich die dahinterstehende Medienagentur ganz auf das Thema Stellenvermittlung. 5 Unternehmensprofile zeigen: Diese Webseite steht erst am Anfang der Entwicklung. Aus Nutzersicht leistet leistet das Portal in der Tiefe zu wenig: Wer sich Inserate merken, Freunden empfehlen, Direktbewerbungen verschicken oder inhaltlich in das Thema einsteigen möchte, muss sich nach einer alternativen Jobbörse umsehen.

christliche-jobboerse.de – die günstige Einstiegslösung

Offene Inserate: 322*

Die christliche-jobboerse wurde im Jahr 2015 von Stephan Brinkmann gegründet. Bis zum Sommer 2019 war das Angebot viele Jahre lang für inserierende Unternehmen kostenlos.

Screendesign – kleinteilig und in die Jahre gekommen

Auf den ersten Blick fällt die Orientierung schwer: Das Screendesign ist alles in allem sehr kleinteilig und deutlich in die Jahre gekommen. Lange, erklärende Texte, die eher für Suchmaschinen getextet wurden (weil sie z.B. wiederholt die Namen anderer christlicher Stellenmärkte nennen), lenken vom Fokus auf die Stellensuche ab.

Ordentliche Suchfunktion mit vielfältigen Filterfunktionen

Für die gängigen Suchanfragen ergibt die Suche ein gutes Trefferbild, sofern der Umkreis großzügig gewählt ist. Das Suchergebnis ist wie die ganze Seite geprägt von dichter Information, der man Platz zum Atmen wünscht. Wer das Suchtrefferbild verfeinern will, findet reichlich Filterfunktionen vor, die auch ordentlich funktionieren. Unter den Schlagwörtern sind einige dabei, die zu einem leeren Suchtrefferbild führen. Die Kategorien könnten etwas spezifischer und ausdifferenzierter strukturiert sein.

Nutzererlebnis ist auf Desktopnutzung optimiert

Das Thema „Datendarstellung“ zieht sich als roter Faden über die Seite. Vor allem mobil ergibt sich leider kein schönes Nutzererlebnis. Hier ist desktop noch „first“. Verstärkt wird der Effekt durch die Möglichkeit, Inserate selbst zu gestalten. In der Detailansicht variieren die Inserate deshalb stark zwischen den einzelnen Stellenanbietern.

Bewerbermanagement unausgegoren

Bewerber können – sofern sie sich ein eigenes Profil anlegen, Bewerbungsunterlagen hinterlegen und sich so ins Blickfeld interessierter christlicher Unternehmen setzen. An dieser Stelle können wir allerdings keine Empfehlung aussprechen: Zum Zeitpunkt der Recherche waren Nutzerdaten wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen der privaten Bewerber des Portals frei zugänglich und damit technisch und datenschutzrechtlich völlig ungeschützt.

Jobnewsletter ist nicht personalisierbar

Wer wöchentlich über neue Jobs in der Christenwelt informiert werden möchte, kann sich auf christliche-jobboerse.de einen allgemeinen, nicht personalisierbaren „Jobs der Woche“-Verteiler aufnehmen lassen.

Bewertung:

christliche-jobboerse.de ist etwas in die Jahre gekommen

Sowohl von der Optik als auch von der Funktionalität her wirkt die Seite etwas zusammengeschustert. Dazu kommt der semi-professionelle Gesamteindruck des Angebots, auf dem der Nutzer noch vom Initiator des Angebots persönlich angesprochen wird.

Fazit:

Unser Testsieger: edenjobs.de – breite Funktionalität, erfrischende Emotionalität

Von allen drei getesteten Angeboten überzeugt uns vor allem edenjobs.de mit seiner hohen Nutzerfreundlichkeit, einer breiten Funktionalität, der erfrischenden Emotionalität und dem großen Stellenangebot als ansprechendste Lösung. Aus Unternehmersicht: hier gibt es eine sehr professionelle Lösung zum fairen Preis. Eine gut kalkulierbare Investition, die sich rentieren sollte. Ein mehrköpfiges Team mit weit über 15 Jahren Erfahrung bei der christlichen Stellenvermittlung steht per E-Mail und Telefon für Beratung und individuelle Lösungen parat.

Christundwelt: Spannend für Christen aus konservativen Kreisen

Aber auch die Alternativen wissen auf ihre Art zu punkten. Christundwelt ist für Suchende interessant, die sich auf christliche Arbeitgeber aus eher konservativen Kreisen konzentrieren und die nüchterne Funktionalität schätzen. Das Portal profitiert in diesen Netzwerken von der Reichweite des Nachrichtenmagazins und dem von idea veranstalteten christlichen Führungskräftekongress. Das Einführungsangebot für Unternehmen gilt bis Herbst 2020. Hier wird man genau hinsehen, wie sich der Anzeigenpreis danach verändert.



christliche-jobboerse.de: Muss sich vor allem optisch strecken

Lange war das Angebot kostenlos und deshalb attraktiv für kleinere christliche Werke und Gemeinden, die offene Stellen mit kleinen Budgets neubesetzen wollten. Selbst dieser Vorteil ist dahin. Im Vergleich mit den Herausforderern ist das Nutzererlebnis schlichtweg nicht mehr zeitgemäß.

Christliche Unternehmer: Nutzt das Angebot der christlichen Stellenmärkte!

Der christliche Jobbörsenmarkt ist in Bewegung gekommen. Nachdem über Jahre vor allem die christliche Jobbörse mit ihrem Kostenlosangebot, unsere jesus.de-Jobbörse und der idea Stellenmarkt als Anlaufstellen für Christen auf Jobsuche dienten, sind mit christundjob.de und edenjobs.de spannende Alternativen hinzugekommen, die sich qualitativ deutlich von den bisherigen Angeboten abheben.

Insgesamt konzentriert sich das Stellenangebot in allen christlichen Stellenmärkten noch sehr auf den Bereich „Bildung und Erziehung“. Insbesondere an christlichen Bekenntnisschulen und in christlichen Kitas sind viele neue Stellen ausgeschrieben. Aus Nutzersicht wäre es wünschenswert, wenn christliche Unternehmer aus der freien Wirtschaft die Chancen der christlichen Jobbörsenlandschaft wahrnehmen würden.

*Anzahl der findbaren Inserate in der jeweiligen Jobbörse am 22.07.2020