Liebessprüche mit Tiefgang: Schön und voller Gefühle

Liebe ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Mit diesen Sprüchen gelingt es dir, die Liebe für deinen Partner in Worte zu fassen.

Die Liebe ist wunderbar und schrecklich, schön und hässlich, sanft und gewaltig. Trotz all der Verletzungen, die Liebe verursachen kann, sehnt sich so gut wie jeder nach ihr. Wer wahre, bedingungslose Liebe findet, sollte darauf achten, sie nicht wieder zu verlieren. Deshalb gilt es, die eigene Liebe für den Partner oder die Partnerin immer wieder zum Ausdruck zu bringen – durch Taten oder durch Worte.

Du suchst den passenden Liebesspruch für eine Karte zum Valentinstag oder Hochzeitstag? In diesem Artikel findest du die besten und schönsten Sprüche über die Liebe von Schriftstellern, Philosophen und Theologen. Auch die Bibel hat einige geniale Zitate zu bieten.

Vielleicht entdeckst du beim Lesen nicht nur einen guten Spruch, sondern erweiterst dein Verständnis von Liebe. Lass dich von jahrhundertealten Weisheiten inspirieren:

Liebessprüche von bekannten Personen:

Es gibt nichts Schöneres,

als geliebt zu werden,

geliebt um seiner selbst willen

oder vielmehr; trotz seiner selbst.



Victor Hugo

Was du liebst, lass frei.

Kommt es zurück,

gehört es dir für immer.



Konfuzius

Sonne kann nicht ohne Schein,

Mensch nicht ohne Liebe sein.



Johann Wolfgang von Goethe

Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.



Blaise Pascal

Man sieht nur mit dem Herzen gut,

das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.



Antoine de Saint-Exupéry

Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl,

als zu spüren,

dass man für andere Menschen etwas sein kann.



Dietrich Bonhoeffer

Wo Liebe ist,

wird das Unmögliche möglich.



Buddha

Einen Menschen lieben,

heißt einwilligen,

mit ihm alt zu werden.



Albert Camus

Die Summe unseres Lebens sind die Stunden,

wo wir lieben.



Wilhelm Busch

Du und ich – wir sind eins.

Ich kann dir nicht wehtun,

ohne mich zu verletzen.



Mahatma Gandhi

Wenn auf der Erde die Liebe herrschte,

wären alle Gesetze entbehrlich.



Aristoteles

Liebe: die Torheit,

einen anderen zu schätzen,

bevor man sich selber kennt.



Ambrose Bierce

Um einen guten Liebesbrief zu schreiben,

musst du anfangen, ohne zu wissen,

was du sagen willst, und endigen,

ohne zu wissen, was du gesagt hast.



Jean-Jacques Rousseau

Ohne Glauben an ihre Dauer

wäre die Liebe nichts,

nur Beständigkeit macht sie groß.



Honoré de Balzac

Zu leben, ohne zu lieben,

ist kein richtiges Leben.

Nimm dem Leben die Liebe,

und du nimmst ihm sein Vergnügen.



Molière

Denn wo ich Dein bin,

bin ich erst ganz mein.



Michelangelo

Und auch, wenn ich mal nicht da bin und auch,

wenn nicht alles einfach ist,

solltest du einfach wissen,

dass du meine Heimat bist.



Julia Engelmann

Die Freundschaft und die Liebe sind zwei Pflanzen an einer Wurzel.

Die letztere hat nur ein paar Blumen mehr.



Friedrich Gottlieb Kloppstock

Die Liebe ist unter den Tugenden,

was die Sonne unter den Sternen:

Sie gibt ihnen Glanz und Schönheit.



Franz von Sales

Bibelverse über die Liebe:

Die Liebe erträgt alles,

verliert nie den Glauben,

bewahrt stets die Hoffnung

und bleibt bestehen,

was auch geschieht.

Die Liebe wird niemals aufhören.



1. Korinther 13,7-8

Große Wassermassen können die Liebe nicht auslöschen,

Ströme sie nicht überfluten.



Hohelied 8,7

Glaube, Hoffnung und Liebe,

diese drei bleiben.

Aber am größten ist die Liebe.



1. Korinther 13,13

Alles, was ihr tut,

soll in Liebe geschehen.



1. Korinther 16,14

Wir wollen lieben,

weil Gott uns zuerst geliebt hat.



1. Johannes 4,19

Und unsere Liebe kennt keine Angst,

weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt.



1. Johannes 4,17-18

Die Liebe ist geduldig und freundlich.

Sie ist nicht neidisch oder überheblich.



1. Korinther 13,4

Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt,

und wir glauben an seine Liebe.

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt,

der lebt in Gott und Gott lebt in ihm.



1. Johannes 4,16

Wir wollen nicht nur davon reden,

dass wir einander lieben;

unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein.



1. Johannes 3,18

