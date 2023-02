Hoffnung – die besten Bibelverse und Sprüche

In dunklen Zeiten braucht es Kraft, Zuversicht und Ermutigung. Diese Bibelverse und Zitate schenken dir Hoffnung.

Der Mensch kann auf vieles verzichten. Was er aber unbedingt zum Leben braucht, ist die Hoffnung. Ohne sie stirbt der Lebenswille. Sie trägt durch tiefe Täler und auf die höchsten Berge. Bei all dem Leid in der Welt bewahrt einen allein die Hoffnung vor der Verzweiflung. Sie hält ab vom Aufgeben, lässt träumen und treibt an, die Welt zum Besseren zu verändern. Wenn die Hoffnung stirbt, dann stirbt die Menschheit.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Jeder kennt dieses Sprichwort. Es drückt eine tiefe Wahrheit aus. Doch ist es inzwischen zu einer hohlen Phrase verkommen. Viel zu abgedroschen. Die Botschaft kommt beim Empfänger nicht mehr an, weil dieser Spruch schon zu oft gehört wurde. Es braucht Neues. Hier findest du inspirierende Alternativen: Sprüche, die dir Hoffnung schenken, wenn du sie brauchst. Zitate über die Hoffnung. Und Bibelverse.

Bibelverse zum Thema Hoffnung

Ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann.

Psalm 62,6-7 (NLB)

Vertraue allezeit auf ihn, mein Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht.

Psalm 62,9 (NLB)

Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich.

Psalm 23,4 (NLB)

Seit meiner Geburt hast du mich gehalten, von Anfang an hast du für mich gesorgt. Verwirf mich jetzt nicht, da ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kraft nun schwindet.

Psalm 71,6 + 9 (NLB)

Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist.

1. Petrus 1,3 (NLB)

Doch nun spricht der HERR, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat: „Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du gehörst mir.“

Jesaja 43,1 (NLB)

Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.

Offenbarung 21,4 (NLB)

Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der HERR. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.

Jeremia 29,11 (NLB)

Und ich [Jesus Christus] versichere euch: Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit.

Matthäus 28,20 (NLB)

Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören.

Matthäus 5,5 (NLB)

Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den HERRN setzt und ihm vollkommen vertraut.

Jeremia 17,7 (NLB)

Doch die, die auf den HERRN warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt.

Jesaja 40,31 (NLB)

Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott!

Psalm 42,12 (NLB)

Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes.

Römer 15,13 (NLB)

Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert.

Hebräer 11,1 (NLB)

Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe.

1. Korinther 13,13 (NLB)

Du bist meine Zuflucht und mein Schutz, dein Wort ist meine einzige Hoffnung.

Psalm 119,114 (NLB)

Zitate über die Hoffnung

Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens.

Friedrich Nietzsche

Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können.

Jean Jaurés

Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion.

Voltaire

Die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage.

Karl Jaspers

Ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit der Perle, die er darin findet, bezahlen zu können.

Theodor Fontane

Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.

Friedrich Schiller

Ich habe einen Traum.

Martin Luther King

Hoffnung ist die natürlichste Form des Glaubens.

Erhard Schümmelfeder

Ohne Hoffnung gibt es keinen Fortschritt.

Dalai Lama

Ein kleiner Funke kann große Feuer entfachen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer große Hoffnungen wecken.

Adolf Faut

Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen Leids – und ein Quell unendlichen Trostes.

Marie von Ebner-Eschenbach

Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.

Konfuzius

Wenn der Weg unendlich scheint und plötzlich nichts mehr gehen will, gerade dann darfst du nicht zaudern.

Dag Hammarskjöld

Gebete ändern die Welt nicht. Aber Gebete ändern die Menschen. Und die Menschen verändern die Welt.

Albert Schweitzer

Unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.

Nelson Mandela

Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will.

Henri Matisse

Jeder Tag ist ein neuer Anfang.

Thomas Stearns Eliot

Wünsche sind die beachtlichsten Brückenbauer und die mutigsten Begeher.

Elfriede Hablé

Wünsche sind nie klug. Das ist sogar das Beste an ihnen.

Charles Dickens

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Bertolt Brecht

Es scheint immer unmöglich, bis es erledigt ist.

Nelson Mandela

Du musst das tun, von dem du denkst, dass du es nicht kannst.

Eleanor Roosevelt

In drei Worten kann ich alles zusammenfassen, was ich über das Leben gelernt habe: Es geht weiter.

Robert Frost

Hoffnung ist Wunsch und Erwartung zugleich.

Ambrose Bierce

Die Hoffnung hilft uns leben.

Johann Wolfgang von Goethe

Wenn die Hoffnung uns verläßt, geht sie, unser Grab zu graben.

Carmen Sylva

Sprüche, die Hoffnung schenken

Auch wenn die Welt untergeht, wir halten zusammen!

Egal was kommt, ich bin immer für dich da.

Atme tief durch! Es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben.

Steinige Wege führen meist zu den schönsten Orten.

Es ist egal, wie langsam du vorangehst, solange du nicht damit aufhörst.

Der Schmerz von heute ist die Stärke von morgen.

Alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen, ist bereits in dir.

Die mächtigste Kraft im Universum ist die Willenskraft – nutze sie

Du darfst schreien, du darfst weinen, du darfst fluchen, aber gib nicht auf – niemals.

Die Hoffnung hilft uns, nicht in der Realität unterzugehen.

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgehen wird, sondern viel mehr die Gewissheit, dass etwas Sinn hat – egal wie es ausgehen mag.

