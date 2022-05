Mutter Teresa: Ihre 20 bewegendsten Zitate über die Liebe

Der „Engel der Armen“, wie Mutter Teresa in Indien genannt wird, gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts – und zu den schillerndsten Persönlichkeiten der christlichen Kirche schlechthin. Taten waren ihre Sprache – wenn sie sprach, dann am liebsten über die Liebe

Mutter Teresa – die „Heilige von Kalkutta“

Die auf der ganzen Welt bekannte Ordensschwester wurde 1910 im heutigen Skopje, Nordmazedonien, geboren und ging bereits mit 19 Jahren als Novizin nach Indien. Ihre Berufung zu den Ärmsten der Armen, den Ausgestoßenen, Obdachlosen und Sterbenden erfuhr sie 1946 in Kalkutta – an dem Ort, dem sie ihr fortan ihr ganzes Leben widmen sollte. Mutter Teresa verstarb 1997 im Alter von 87 Jahren. Seit ihrer Heiligsprechung durch Papst Franziskus wird sie als Heilige von Kalkutta verehrt.

Tatkräftige Liebe – gelebter Glaube

Mutter Teresas Lebenswerk steht für eine tatkräftige, aus dem Glauben genährte Liebe. Dafür erhielt sie später den Friedensnobelpreis. Zeit ihres Lebens ließ die Ordensschwester vor allem ihre Taten sprechen – und doch hinterließ sie eine Reihe von wunderschönen, bedeutsamen Zitaten, die uns zu mehr Menschlichkeit und Glaubenstat ermutigen.

Zitate von Mutter Teresa über die Liebe, den Glauben und unser Miteinander

„Ich weiß, dass Gott nie mehr von mir verlangen wird, als ich ertragen kann. Ich würde mir nur wünschen, er würde mir nicht gar so viel zutrauen.“

***

„Das Gebet nützt der ganzen Welt, denn der Frieden beginnt zu Hause und in unseren eigenen Herzen. Wie können wir Frieden in die Welt bringen, wenn wir keinen Frieden in uns haben?“

***

„Ein fröhliches Herz entsteht normalerweise nur aus einem Herzen, das vor Liebe brennt.“

***

„Es genügt nicht zu sagen: ich liebe. Liebe muss lebendige Tat werden.“ Mutter Teresa

***

„Nicht alle von uns können große Dinge tun. Aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun.“

***

„Frieden beginnt mit einem Lächeln.“

***

„Wir werden nie wissen, wie viel Gutes ein einfaches Lächeln vollbringen kann.“

***

„Beten macht das Herz weit, bis es so groß ist, dass es Gottes Geschenk, nämlich ihn selbst, in sich aufnehmen kann.“

***

„Das Leben ist Liebe, und die Frucht dieser Liebe ist Frieden. Das ist die einzige Lösung für alle Probleme der Welt.“

***

„Es geht nicht um das, was wir tun oder wie viel wir tun. Sondern darum, wie viel Liebe wir in das Tun legen.“

***

„Wenn Du keine hundert Menschen füttern kannst, dann füttere nur einen.“ Mutter Teresa

***

„Echte Freundschaft ist ein Geschenk Gottes.“

***

„Gott hat die Armut nicht erschaffen. Er erschuf nur uns.“

***

„Jedes Kind ist kostbar. Jedes ist ein Geschöpf Gottes.“

***

„Wer Liebe sät, muss auf die Ernte warten können.“ Mutter Teresa

***

„Es gibt viele Leute, die die großen Dinge tun können. Aber es gibt sehr wenig Leute, die die kleinen Dinge tun wollen.“

***

„Christus wird uns nicht fragen, wie viel wir geleistet haben, sondern mit wie viel Liebe wir unsere Taten vollbracht haben.“

***

„Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will.“

***

„Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist.“ Mutter Teresa

***

„Was Jahre braucht, um gebaut zu werden, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem!“

***