Mutter Teresa – Heilige oder gefallener Engel?

Vor 25 Jahren starb Mutter Teresa. An der Ordensfrau scheiden sich die Geister: Sie wurde als Heilige gefeiert, aber auch als „Hell’s Angel“ kritisiert.

Von Pascal Alius

Friedensnobelpreis, Seligsprechung, Heiligsprechung – Das Leben Mutter Teresas scheint ein einziger Akt der Nächstenliebe gewesen zu sein, der zurecht geehrt wurde. Der „Engel der Armen“ und die „Missionarinnen der Nächstenliebe“, eine von ihr gegründete Gemeinschaft, kümmerten sich um die Ärmsten der Armen und die vielen Kranken in den Slums Kalkuttas, Indien. Das Bild des „Engels“ und der „Heiligen“ bekam in den letzten Jahren jedoch immer größere Risse.

Mutter Teresa wird am 26. August 1910 als Agnes Gonxha Bojaxhiu im heutigen Skopje, Nordmazedonien, geboren. Ihr Vater stirbt überraschend, als sie acht Jahre alt ist. Das führt dazu, dass sie sich noch intensiver dem Glauben zuwendet. Mit zwölf Jahren entscheidet Bojaxhiu sich für ein Leben als Ordensfrau. Im Alter von 18 Jahren wird sie in den Orden der Loretoschwestern aufgenommen.

Anschließend kommt Bojaxhiu nach Indien, wo sie 17 Jahre lang Kinder unterrichtete. Das „ewige Gelübde“, mit dem sie sich dauerhaft an ihren Orden bindet, legt sie mit 26 Jahren ab. Fortan trägt sie den Namen Teresa, nach der heiligen Térèse von Lisieux.

Nach einer „mystischen Begegnung“ mit Jesus, wie sie selbst sagte, fühlt sie sich 1946 berufen, den Armen und Kranken der Slums in Kalkutta zu dienen. Mutter Teresa ist erfüllt davon, Jesu Durst nach Seelen zu erfüllen, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt. Sie kümmert sich um Sterbende, Waisen, Obdachlose und Kranke, vor allem Leprakranke. Vor Leid und Tod schreckt sie nicht zurück, sondern gibt die Liebe Gottes weiter.

Ab den 70er Jahren beginnt ein regelrechter Hype um Mutter Teresa, die „Heilige der Gosse“, wie es in einem Porträt des US-amerikanischen Magazins Life heißt. Sie wird zum „Popstar“ der Wohltäter. Prinzessin Diana, der britische Musiker Bob Geldorf und US-Präsident Ronald Reagan treffen sich mit ihr.

„Nicht ich, sondern Gott tut alles.“ Mutter Teresa

Mutter Teresa stellt nicht sich selbst, sondern Gott in den Mittelpunkt. „Nicht ich, sondern Gott tut alles“, sagt sie. Oder: Als sie 1979 den Friedensnobelpreis gewinnt, gibt sie in ihrer Dankesrede Gott die Ehre. „Ihre Art, auf die Menschen zuzugehen, hat etwas Vorbildhaftes gehabt“, sagt die Religionspädagogin Ulrike Witten. „Dabei muss man sie aber kritisch sehen.“

Schon kurz vor ihrem Tod kritisiert der britisch-amerikanische Journalist Christopher Hitchens ihre Arbeit in der Dokumentation „Hell’s Angel“ und in seinem Essay „The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice“. Mutter Teresa sei es mehr um die Verbreitung des katholischen Glaubens, als um die Hilfe für die Armen und Kranken gegangen, schreibt Hitchens. Dies habe ihm Mutter Teresa persönlich bestätigt. „Mutter Teresa war keine Freundin der Armen. Sie war eine Freundin der Armut. Sie sagte, dass Leiden ein Geschenk Gottes sei.“

Kritik: Sterbende ohne Einverständnis getauft

Leicht heilbaren Patienten sei durch die Behandlung in den Sterbehäusern geschadet worden und die Gabe von Schmerzmitteln sei untersagt gewesen, schreibt Aroup Chatterjee, Autor des Buches „Mother Teresa: The Untold Story“. Dave Hunt wirf ihr in seinem Buch „Die Tragödie von Mutter Teresa“ vor, dass Sterbende oft ohne deren Einverständnis getauft worden seien. Diesen Vorwurf bestreitet Mutter Teresa zu ihren Lebzeiten vehement.

Eine Studie von drei kanadischen Wissenschaftlern der Universitäten von Montreal und Ottawa kommt 2013 zu dem Schluss, dass es wenig Transparenz im Umgang mit Spendengeldern gegeben hätte. Die Studie zweifelt den Ruf Mutter Teresas als selbstlose Dienerin der Armen an. Die Forscher sehen darin eine bewusst gesteuerte Öffentlichkeitskampagne der katholischen Kirche.

„Es ging um ihr eigenes Seelenheil“

Religionspädagogin Witten findet, dass der theologische Aspekt in Mutter Teresas Wirken mehr beachtet werden sollte. „Es ging um ihre eigene Gotteserfahrung, um ihr eigenes Seelenheil“, sagt Witten. Mutter Teresa habe sich Christus durch das Leiden des anderen nähern wollen. Indem sie auf medizinische Standards verzichtete, habe sie „Leiden billigend in Kauf genommen und Heilung zum Teil verhindert“.

Die Ursachen von Armut zu bekämpfen, sei ihr deshalb nicht wichtig gewesen. Ihr Ziel sei es nicht, das Leben in Indien zu verbessern, sondern ihren Nächsten zu lieben und den Einzelnen zu beachten, sagt Mutter Teresa stets selbst. Der Erfolg ihrer Arbeit und der ihrer Ordensschwestern lasse sich deshalb schwer messen, meint Witten.

„Taten der Nächstenliebe sind immer ein Mittel, um Gott näherzukommen.“ Mutter Teresa

Mutter Teresas Ziel ist das Erreichen von Heiligkeit und die Einheit mit Christus, wie sie es selbst formuliert. „Taten der Nächstenliebe sind immer ein Mittel, um Gott näherzukommen.“ Das stehe im Gegensatz zur behaupteten Selbstlosigkeit, schreiben Susan Kwilecki und Loretta Wilson in ihrem Aufsatz „Was Mother Teresa maximizing her utility?“.

Jahrzehntelang befindet sich Mutter Teresa in einer Glaubenskrise. Sie zweifelt an der Existenz Gottes und schreibt in ihr Tagebuch Sätze wie „In meinem Innern ist es eiskalt“ oder „Wenn es keinen Gott gibt – kann es auch keine Seele geben. – Wenn es keine Seele gibt, dann, Jesus – bist auch Du nicht wahr. – Der Himmel, welche Leere“. Forscher deuten ihre Aussagen als Zeichen einer Erschöpfungsdepression.

Wer ist Mutter Teresa?

Mutter Teresa sehnte sich nach einer intensiven Beziehung mit Jesus. Sie kümmerte sich – selbst in der tiefsten Glaubenskrise – um die Ärmsten der Armen. Sie versuchte den Missionsauftrag und das Gebot der Nächstenliebe nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Und sie scheiterte dabei, weil ihr das Verständnis von Nächstenliebe etwas verrutscht zu sein scheint.

Wer ist Mutter Teresa nun – eine Heilige oder ein gefallener Engel? Keins von beidem. Die Wahrheit liegt, wie so oft im Leben, irgendwo dazwischen im Graubereich. Sie war ein Mensch. Mit Erfolgen und Fehlern.