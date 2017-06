ChristusBewegung „Lebendige Gemeinde“ und SCM Hänssler Verlag starten Kooperation

Die württembergische ChristusBewegung „Lebendige Gemeinde“ und der SCM Hänssler Verlag werden ab dem 1. Juli eine Projekt-Kooperation eingehen. In den kommenden zwei Jahren sollen gemeinsame Bücher- und Musikprojekte für Gemeinden und Familien entwickelt werden.

Durch die Kooperation will die SCM Verlagsgruppe die Verbindung des Hänssler Verlags mit dem württembergischem Pietismus intensivieren. Auf der Suche nach einem geeigneten Partner habe man mit der ChristusBewegung einen „kompetenten Partner“ gefunden, so Ulrich Eggers, verlegerischer Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe. Die „Lebendige Gemeinde“ sei im württembergischen Pietismus verwurzelt, habe aber auch Schnittflächen zu bundesweiten landes- und freikirchlichen Bewegungen, in denen andere Teile der SCM Verlagsgruppe beheimatet seien.

Koordinator des gemeinsamen Projekts wird Pfarrer Rainer Holweger, seit 2009 Geschäftsführer der „Lebendigen Gemeinde“. Er erhofft sich von der Kooperation „frische Impulse“ für die Kirche. Gemeinsames Ziel der ChristusBewegung und SCM Hänssler sei es, die Beziehung zu Jesus Christus ins Zentrum zu stellen, sagte er. „Gute Medien sind für mich wie gute Freunde, die mir helfen, diese Beziehung zu vertiefen.“ Marco Abrahms, kaufmännischer Geschäftsführer der SCM, erklärte, mit Holweger habe man für das Projekt einen „Netzwerker und Macher“ gefunden, der selbst Medienerfahrung habe und sein Ohr „nah an unserem Kernmarkt in den Gemeinden.“

SCM Hänssler veröffentlicht jährlich rund 30 Musikproduktionen unterschiedlichster Stilrichtungen sowie cirka 50 Printpublikationen. Der 1919 gegründete Verlag wurde 2002 in die Stiftung Christliche Medien (SCM) integriert, um sein Fortbestehen zu sichern. Die ChristusBewegung Lebendige Gemeinde ist seit über 60 Jahren ein Netzwerk innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und unter anderem Veranstalter der Christustage sowie der Jugendkonferenz für Weltmission. Dekan Ralf Albrecht, Vorsitzender der ChristusBewegug, und sein Stellvertreter, der Theologe und Journalist Steffen Kern, gehören beide zu den Autoren des SCM Hänssler-Verlags. Kern ist außerdem Mitglied im Vorstand der SCM Verlagsgruppe.