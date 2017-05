Dän Klein: Grillen mit Herz & Feuer

Das Vorwort stellt das Anliegen dieses Buches vor: „…will einladen zum Feiern, anregen zum Genießen, anstoßen zum Danken, Mut machen zu Freundschaften.“ Und auf der Rückseite: „Alles, was Mann übers Grillen wissen muss“. Soll ich es also (als Frau) nicht lesen? Meinem Mann weitergeben? Dem erwachsenen Sohn schenken?

Ich habe es selbst gelesen, und es hat mir gefallen. Das erste Rezept findet sich auf Seite 39, bis dahin erfährt der Leser (oder die Leserin) alles über Grill, Grillkohle, den richtigen Grillrost, Werkzeuge am Grill und die Zutaten. In kurzen, meist ein-seitigen Kapiteln wird man informiert über das richtige Fleisch und wo man es am besten kauft, über Gewürze, Soßen und Marinaden.

Der Rezeptteil beginnt mit „Das perfekte Steak – vorwärts und rückwärts“. Wer an dieser Stelle aus dem Buch aussteigt und lieber zur Methode „Grillkohle anzünden, warten, Fleisch drauf, warten, Fertigsoße drüber, essen“ zurückkehrt, dem entgehen eine Menge interessante Informationen und Zubereitungsideen. In den Kapiteln erfährt man knapp, aber ausreichend über die Möglichkeiten, Rind, Schwein, Geflügel und Fisch auf dem Grill zuzubereiten; welche Stücke am besten wie gegart und gegrillt werden, welche Fischarten sich besonders gut eignen. Gemüse ist wohl auch nicht jedem als „grilltauglich“ bekannt – hier finden sich Anregungen für Beilagen oder für fleischlose Gerichte.

Schließlich am Ende, was manche Lesern überraschen mag: Selbst das Dessert lässt sich auf dem Grill zubereiten. Schokoküchlein vom Grill sind vermutlich nicht jedem geläufig.

Ich habe diese Buch mit Interesse gelesen, und beim Blättern in den Rezepten – die mit ausgezeichneten Fotos illustriert sind! – läuft einem geradezu das Wasser im Mund zusammen.

Einziges Manko: Die meisten Leser werden sich einen neuen Grill kaufen müssen; denn wer noch das „klassische“ Teil (Rost über Feuerschale) besitzt, lernt hier, dass Tonnengrill, Kugelgrill oder Smoker die richtigeren (oder schlicht: vielseitigeren) Geräte sind. Der Sinn so einer Anschaffung ist nach der Lektüre einleuchtend.

Und eine Frage bleibt: Weiß tatsächlich jeder, wie man Fleisch entlang des Faserverlaufes oder dagegen schneidet?

Von Monika Bahne