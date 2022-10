Andrea Nahles: Christen, „zieht euch nicht auf eure Eisscholle zurück“

Für die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist der Glaube keine Privatsache. Sie sagt: „Wir brauchen die Stimme der Kirche.“

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

In den letzten Jahren wird der Linken-Politiker Gregor Gysi nicht müde zu betonen, dass auch er als nicht-gläubiger Mensch eine gottlose Gesellschaft fürchtet. Aktuell verweist die ehemalige SPD-Vorsitzende und jetzige Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, darauf, dass sie als gläubige Christin den Rückzug der Kirchen aus der Gesellschaft bedauert.

Nahles war zu Gast in der Landvolkshochschule Freckenhorst, wo sie in einem Vortrag zur Thematik Glaube und Gesellschaft sprach. Wie das Magazin „Kirche und Leben“ dazu berichtet, machte die 52-Jährige aus ihrem Selbstverständnis als katholische Christin keinen Hehl.

„Dass ich gläubig bin, finden manche überraschend“

Bereits vor Jahren hob Andrea Nahles in ihrem Buch „Frau, gläubig, links“ ihren Glauben als wesentlichen Teil ihrer Identität hervor. In Interviews zum Buch sagte sie damals unter anderem: „Dass ich gläubig bin, finden manche überraschend.“ Und: „Mein Lebensoptimismus speist sich aus der Grundüberzeugung, dass es einen Gott gibt.“

Nahles wuchs in einem katholischen Elternhaus in der Eifel ganz selbstverständlich im christlichen Glauben auf. Dazu sagte sie einmal: „Mit neun Jahren bin ich Messdienerin geworden, mit 14 in eine ökumenische Jugendgruppe gegangen. Das waren frühe Prägungen, sie haben meinen Wertekodex bestimmt. Und daraus leite ich mein politisches Engagement ab.“

Reliunterricht verhilft Nahles zum Erwachsenenglauben

Zu einem sie tragenden Glauben half ihr die vernunftbegründete Auseinandersetzung im schulischen Religionsunterricht. Das legte sie vor Jahren im Rahmen des Ökumenischen Kirchentags 2010 in München wie folgt dar: „Ich glaube nicht, dass ich den Sprung vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben geschafft hätte, ohne den Religionsunterricht.“

In ihrer Rede in Freckenhorst stellte sie nun ihr Motto „Mach’s wie Gott, werde Mensch“ in den Mittelpunkt. Dabei brachte sie zum Ausdruck, dass der Glaube für sie keine Privatsache ist und sie vielmehr den heute ihrer Ansicht nach verstärkt feststellbaren Rückzug der Kirchen aus der Gesellschaft bedauert.

Wie „Kirche und Leben“ berichtet, gab Andrea Nahles zu bedenken, dass die Kirche nur noch im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal und Vorwürfen gegen den Kölner Kardinal Woelki wahrgenommen werde und das damit verbundene Schrumpfen der Kirche „weh“ tue. Demgegenüber betont sie mit Blick auf die Gesellschaft: „Wir brauchen die Stimme der Kirche.“

In diesem Kontext ermutigt sie mit folgenden Worten zu sichtbarem christlichen Engagement: „Zieht euch nicht auf eure Eisscholle zurück. Das kann es nicht sein für uns Katholiken.“

Quellen: kirche-und-leben.de, promisglauben.de