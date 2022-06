Darum solltest du deine Gemeinde nicht verlassen

Wo Sarah Hermann in ihrer Gemeinde anfangs häufiger einfach Reißaus nehmen wollte, sieht sie nun das Potenzial. Ihre Gemeinde hat sich verändert, aber auch sie selbst.

Anstrengend. Chaotisch. Kompliziert. Das ist meine Gemeinde. Manchmal. Und an ganz vielen anderen Tagen einfach wundervoll menschlich. Als ich vor fünf Jahren auf Gemeindesuche war – mit einer fetten Wunschliste am Start, was DIE Gemeinde für mich mitbringen sollte – kam ich auch in diese Gemeinde.

Eines war mir sofort klar: Hier würde ich nicht bleiben. Denn diese Gemeinde fiel einfach knallhart durch. Wenige junge Erwachsene in meinem Alter, die Predigten langweilten mich und der Lobpreis traf auch nicht meinen Geschmack. Wir passten einfach nicht zusammen. Sie und ich.

Potenzial einer Gemeinde entdecken

Nach über einem Jahr Suche hatte ich durch verschiedene Projekte immer wieder mit der Gemeinde zu tun. Wir haben uns angenähert. Und was soll ich sagen? Ja, ich habe immer noch die Punkte gesehen, die für mich nicht gepasst haben, aber gleichzeitig sah ich nun auch das Potenzial der Gemeinde und die Chancen, die sich auftaten.

Und irgendwann war mir klar, dass ich nicht in ein paar Jahren hören wollte, was sich Tolles aus dieser Gemeinde entwickelt hatte – sondern dass ich ein Teil dieser Veränderung sein wollte. Mittendrin. Also traf ich eine Entscheidung. Und blieb.

Heute, fünf Jahre später, blicke ich zurück auf wunderbare Projekte, experimentelle Gottesdienste, großartigen Lobpreis – bei dem ich mich mit vielen anderen ausprobieren durfte. Doch die größte Veränderung ist in mir passiert.

Wo ich anfangs noch fragte, was mir die Gemeinde zu geben hat und häufiger einfach nur Reißaus nehmen wollte, habe ich gelernt, was es heißt, treu zu sein. Treu zu sein durch Höhen und Tiefen. Gemeinsam zu ringen, Gott um sein Eingreifen zu bitten und sich mit vollem Herzen reinzugeben.

Stolz runterschlucken

Manchmal musste ich mit meinem Lobpreisteam gegen eine riesige geistliche Front ankämpfen. Bei Konflikten um Einheit mit Geschwistern ringen. Meinen Stolz runterschlucken und immer wieder vor Gott kapitulieren.

Gott hat mir eine unglaubliche Liebe für diese Gemeinde geschenkt und durch mein „Ja“ zu ihr ist diese Bindung über die Jahre immer stärker geworden. Durch meine Gemeinde wurde mein Herz verändert. Einige Freundinnen und ich hatten bei einer Lobpreiszeit dafür mal das Bild einer Herztransplantation. Und Gott hat zuerst bei uns begonnen.

Herz auf Gottes Zusagen lenken

Wenn ich meine Gemeinde jetzt anschaue, sieht manches äußerlich schlimmer aus als vor einigen Jahren: Aktuell sind wir ohne Leitung, die Mitgliederzahl durch mehrere Todesfälle sinkend. Doch ich erkenne Gottes Muster: Kapitulation – Hingabe – Vertrauen.

Anfang des Jahres haben wir einen Gebetskreis initiiert, der unsere Herzen immer wieder auf Gottes Zusagen lenkt. Seit einigen Monaten befinden wir uns in einem intensiven Visionsprozess. Ich weiß, Gott hat mich an diesen Platz gestellt. Und ich weiß, dass die Veränderung, die er in meinem Herzen angestoßen hat, auch in der Gemeinde Wellen schlagen kann. „Denn siehe, er will Neues schaffen. Es wächst bereits. Schauen wir hin?“

Sarah Hermann ist dankbar für die Beziehungsschulung, die sie durch ihre Gemeinde erhalten hat.

