Christlicher Glaube und mentale Gesundheit

Macht Christsein das Leben einfacher? Gedanken über Glücksforschung, „Seelenheil“ und „seelisches Heil“.

Von Caroline Quiring

- Werbung -

Seit zwei Jahren gibt es an meiner Schule eine neue Projektgruppe: die Glücks-AG. Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Ergebnissen der modernen „Glücksforschung“. Die sagt nämlich: „Glück kann man lernen.“ Studien weisen darauf hin, dass es bestimmte Faktoren gibt, die das persönliche Glücksempfinden und damit auch die mentale Gesundheit fördern. Und die meisten dieser Faktoren haben wir in unserer Gesellschaft selbst in der Hand: tiefe Beziehungen zum Beispiel, für andere da sein, eine sinnstiftende Aufgabe, eine optimistische Lebenshaltung, und die Überzeugung, das eigene Leben selbstwirksam gestalten zu können.

So eine AG scheint gerade auch echt nötig zu sein: Besonders in den Generationen „Y“ (geboren zwischen 1980 und 1995) und „Z“ (ab circa 1995) gibt es einen signifikanten Anstieg psychischer Belastungen und Erkrankungen. Die Gründe sind schwer zu bestimmen, aber ein paar Faktoren stechen heraus:

Die Überflutung mit Krisen-Nachrichten fördern Ängste und das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Die verstärkte Nutzung sozialer Medien führt paradoxerweise zu einer Abnahme an tiefen Beziehungen und zu größerer Einsamkeit. Die Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, potenzieren sich. Damit steigt der Anspruch, was ein „erfülltes“ Leben beinhalten muss; Entscheidungen werden schwieriger.

Glaube als Ressource?

Wie ist es jetzt mit dem christlichen Glauben? Werde ich, wenn ich an Jesus glaube, fähiger, auch in diesen aktuellen Herausforderungen mental gesund zu bleiben?

- Werbung -

Keine einfache Frage …

Christsein macht – vor allem in anderen Teilen der Welt – das Leben häufig erstmal schwerer als leichter. Es kann Anfeindungen oder praktische Nachteile geben, wenn ich Christ bin. Auch mental kann ich ganz schön herausgefordert werden. Zum Beispiel, wenn ich vor einer schwierigen ethischen Entscheidung stehe. Da kann es große innere Anspannung bewirken, wenn meine christlichen Überzeugungen mit dem in Konflikt geraten, was mein nicht-christliches Umfeld erwartet. Aber auch unabhängig von ihrem Glauben sind Christen von psychischen Erkrankungen und Belastungen nicht ausgenommen.

Dass ich besser durchs Leben komme, steht auch gar nicht im Zentrum des Glaubens. Glauben greift viel tiefer. Der Psychiater Victor Frankl (1905-1997) unterscheidet zwischen dem „Seelenheil“ und dem „seelischen Heil“ eines Menschen. Glaube hat nicht das „seelische Heil“, also die mentale Gesundheit, zum Ziel, sondern das „Seelenheil“, also die gesunde, geheilte Beziehung zu Gott. Um diese heilvolle Beziehung zu Gott zu haben, kann das „seelische Heil“ zweitrangig werden.

Jesus selbst formuliert diese Spannung so: „Denn wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden.“ (Matthäus 16,25)

Unser Glaube ist keine Ressource zur Lebensbewältigung. Aber er setzt Ressourcen frei, die zur Lebensbewältigung dienen. Caroline Quiring

- Werbung -

Glaube mit Nebenwirkungen

Und doch sind „Seelenheil“ und „seelisches Heil“ eng verbunden. Wer in einer geheilten Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, lebt, kann Geborgenheit und Halt erfahren, die tiefer gehen als alles andere und die auf alle anderen Lebensbereiche ausstrahlen. Das wirkt sich ganz konkret aus: Vieles, was die „Glücksforschung“ als förderlich für die mentale Gesundheit ansieht, ist ein selbstverständlicher Bestandteil der christlichen Lebensführung. Unser Glaube ist keine Ressource zur Lebensbewältigung. Aber er setzt Ressourcen frei, die zur Lebensbewältigung dienen.

Ressourcen einer christlichen Lebensführung

Ein starkes soziales Netz: Christen sind aufgefordert, die Beziehungen in Partnerschaft, Familie, Freundschaften und nicht zuletzt der Gemeinde in Treue und Verlässlichkeit zu leben. Das schafft ein starkes Netz, das in Lebenskrisen Halt gibt.

Ein gesunder Lebensrhythmus: Christlicher Alltag ist durchzogen von einem regelmäßigen Wechsel zwischen Zeiten der Arbeit und der Ruhe. Mit dem Sonntag starten wir unsere Woche mit einem Tag der Ruhe und der Erholung. Durch das Kirchenjahr wechseln sich Zeiten der Genügsamkeit und Ruhe mit Zeiten der Fülle und des Feierns ab.

„Abschalten“: Die positive Wirkung von Gebet oder Meditation auf die mentale und körperliche Gesundheit ist mittlerweile gut erforscht. Wer regelmäßig betet, vermindert Stress und verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Als Jesus-Nachfolger sind wir aufgerufen, Gott in der Stille und Einsamkeit zu suchen. Wir erleben heilsame Momente, in denen wir uns von ständigen Impulsen durch Medien und anderen Anforderungen zurückziehen.

Ein gesundes „Mindset“

Noch bedeutsamer als konkrete Gewohnheiten sind innere Einstellungen.

Sinn: Wer sein eigenes Leben im Allgemeinen und vor allem schwierige Erfahrungen in ein sinnvolles Ganzes einordnen kann, tut sich leichter. Als Christin bin ich überzeugt, dass der souveräne Gott mein Leben und diese Welt in seiner Hand hält. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, kann ich darauf vertrauen, dass ich nicht einem willkürlichen Zufall ausgeliefert bin (siehe zum Beispiel Lukas 12,6-7).

Selbstwirksamkeit: Gottes Souveränität (und manchmal Unverständlichkeit) wird begleitet von einer großen Verantwortung, die er den Menschen zuschreibt. Gott hat den Menschen beauftragt, sein Leben in Verantwortung vor ihm zu gestalten. Gott will mich gebrauchen – das motiviert und entlastet gleichzeitig.

(Selbst-)Annahme trotz Versagen: Dass wir Gottes Gnade kennen, macht uns fähig, eigene Fehler anerkennen zu können. Ich erlebe, dass ich trotz allem angenommen und geliebt bin. Das kann helfen, zu einem ehrlichen und reifen Bild von sich selbst zu kommen und Beziehungen zu anderen heilen (siehe zum Beispiel 1. Johannes 4,18-19).

Echte Hoffnung: Eine positive Lebenshaltung beeinflusst das eigene Erleben und sogar meine tatsächlichen Erfolge. Wer, wenn nicht wir Christen, können auf diese Welt mit begründetem Optimismus schauen? Wir wissen, dass Gott diese Welt liebt, so sehr nämlich, dass er durch Jesus Christus schon das Böse in ihr besiegt hat. Wir warten darauf, dass er wiederkommt und diese Welt endgültig neu macht. Schon jetzt können wir Teil dieser neuen Zukunft sein und sie im Kleinen ausleben – so ein Glück!

Caroline Quiring ist Gymnasiallehrerin und Studienleiterin am Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen.