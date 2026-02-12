Gottesdienst ohne Worte: Was ich von den Quäkern gelernt habe

Stille ist ein zentrales Element für ihren Glauben. Tim Bergen hat die Gemeinschaft der Quäker zweimal besucht.

Sie schweigen. Alle um mich herum. Ich sitze in einem Stuhlkreis mit zehn Personen. In der Mitte steht auf dem Boden eine angezündete Kerze. Daneben liegen Bücher, darunter auch die Bibel. Wir befinden uns in einem großen Raum, der farbenfroh gestaltet ist. Mein Blick wandert zu Wänden. Dort hängen mit Buntstiften gemalte Bilder und in den Regalen befinden sich Brettspiele. Sonst geht es hier wahrscheinlich laut zu.

Heute: Kontrastprogramm. Die einzigen Geräusche an diesem Sonntagmorgen sind die Tauben im Innenhof und der Verkehr auf den Straßen Dortmunds. Die Runde schweigt weiter. Manche der Beteiligten starren gegen die Wände, andere haben die Augen geschlossen oder falten die Hände. Bei einem älteren Herrn habe ich den verstärkten Eindruck, dass er eingedöst ist. Beten die Menschen? Gehen sie gerade ihren Terminkalender durch? Schwierig zu sagen.

Positive Stille

Stille kann in anderen Situationen sehr unangenehm sein – wie im Fahrstuhl oder bei einer Schweigeminute im Stadion. Dennoch liegt in der Luft eine erwartungsvolle, positive Spannung. Nach etwa 20 Minuten erzählt jemand ein Erlebnis aus der vergangenen Woche, das ihn noch immer beschäftigt. Es gibt keine Kommentare oder Nachfragen, die Stille setzt wieder ein.

Der Klang der Leere gibt mir immer mehr Raum, meine Woche zu durchschreiten. Ich beginne zu beten und denke einfach nach. So viel Zeit für exklusive Stille nehme ich mir sonst nie. Das ist nicht mit einer langen, wortlosen Bahnfahrt zu vergleichen. Geht es meinem Kollegen auch so, der heute mit dabei ist? Nach einer halben Stunde schwanke ich zwischen Reflexion und Müdigkeit. Ein weiterer Beitrag durchbricht das Schweigen, Ruhe kehrt wieder ein. Zum Ende hin erwische ich mich selbst, wie ich zwischendurch einnicke.

Plötzlich greifen zwei Hände nach mir. Ich registriere, dass sich alle Anwesenden zum Abschluss an den Händen fassen. Das macht mich hellwach. Die 60 Minuten sind vorbei und mir wird bewusst: Ich sitze nicht im Gottesdienst einer Kirchengemeinde, sondern in der Stillen Andacht einer Quäkerversammlung.

Gesellschaft der Freunde

Noch nie davon gehört? Die Quäker sind eine religiöse Gemeinschaft, die ohne feste Dogmen auskommt und auch kein gemeinsames Glaubensbekenntnis hat. In Deutschland gibt es circa 300 Mitglieder, deutlich mehr sind es in Amerika. Sie sind davon überzeugt, dass jeder Mensch etwas Göttliches in sich trägt. Die Stille Andacht soll das Göttliche, was sie ‚inneres Licht‘ nennen, an die Oberfläche bringen. Dafür kommen sie wie heute ohne festgelegte Liturgie zusammen, nur der zeitliche Rahmen ist festgelegt. In der Stillen Andacht werden die Beiträge nicht kommentiert, dafür ist aber jetzt bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit.

Ich stelle im Rückblick auf unser Schweigen fest: Die Beiträge hatten allesamt keinen spirituellen Charakter. Es waren Erlebnisse und Gedanken aus der vergangenen Woche. Kein direktes Sprechen Gottes, keine Visionen oder Bilder.

Wir führen auch ein Gespräch über den Glauben der Quäker. Einige erzählen von ihrem Weg und berichten, dass sie vorher in verschiedenen Kirchen Mitglieder waren. Nach einer Sinnsuche sind sie dann zu den Quäkern gekommen. Eine 91-jährige Frau entpuppt sich bei den Glaubensfragen als Wortführerin. Sie weist mich zuerst darauf hin, dass die Quäker sich selbst gar nicht so nennen, sondern „Religiöse Gesellschaft der Freunde“. Der Name ‚Quäker‘ war ursprünglich ein Spottname, weil ihre frühen Versammlungen von so viel innerer Ergriffenheit geprägt waren, dass manche zitterten – auf Englisch ‚to quake‘.

Zurück zur älteren Dame. Schon ihre Eltern waren Quäker. „Ich bin mit der schweigenden Andacht groß geworden. Da muss keine Totenstille sein“, erklärt sie. Die gebürtige Berlinerin beschreibt, wie früher in den Stillen Andachten noch ganze Predigten gehalten wurden. Für die heutigen Zusammenkünfte wünscht sie sich mehr Beteiligung: „Wer in der Stille einen Gedanken empfängt, ist verpflichtet, ihn mitzuteilen“, sagt sie sehr bestimmt.

Was wird hier eigentlich geglaubt?

Auch wenn ich jetzt weiß, wie eine Andacht abläuft, habe ich noch immer nicht verstanden, was den Glauben der Quäker konkret ausmacht. Die Frage, die ich in die Runde stelle, erzeugt wieder Stille. Noch einmal ergreift die ältere Frau das Wort: „Das ist schwierig zu sagen, wir haben ja kein gemeinsames Bekenntnis. Deshalb gehen unsere Meinungen bei verschiedenen Themen auseinander – ob bei der Bibel, der Gottesvorstellung oder ethischen Fragen.“

Weitere Besucher erklären ihren Glauben und ich erhalte sehr unterschiedliche Antworten. Ein Gast, der kein Quäker ist, beschreibt es so: „Für mich ist das Quäkertum eine Lebensweise für den Alltag, aber nicht eine Glaubensweise.“ Mein Eindruck ist, dass es selbst für die Quäker schwierig ist, ihren Glauben in Worte zu fassen.

Eine Orientierung gibt ihnen das Heft „Ratschläge und Fragen“ aus dem Jahr 1995, das sie mir am Anfang der Veranstaltung in die Hand gedrückt haben. Die Sammlung enthält viele Impulse zur Reflexion. Und die Bibel? Schließlich lag eine in der Mitte. „Für mich spielt die Bibel eine große Rolle“, betont die Wortführerin. Jedoch würde sie davon abraten, sie wörtlich zu nehmen. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Bibel eine wertvolle Inspirationsquelle ist, aber den Absolutheitsanspruch lehnen sie ab.

„Wie verändert denn der Glaube euer Leben?“ frage ich in die Runde. „Wenn ich die Erfahrungen durch die Stille in mein Leben hineinlasse, führt es dazu, dass ich es mehr in Schlichtheit und Friedfertigkeit lebe“, reflektiert jemand aus der Runde. Das Gespräch klingt langsam aus. Vollgepackt mit neuen Eindrücken machen wir uns auf den Heimweg. Das war mal kein Gottesdienst mit übertrieben lauter Worship-Musik, bei der man seine eigene Stimme nicht mehr hören kann.

Übungssache

Ortswechsel: Ich bin nach einigen Wochen zu Gast in einer anderen Quäkerversammlung, diesmal in Hilden, in der Nähe von Düsseldorf. Es ist Samstag. Die Adresse finde ich leicht, es ist ein Kirchengebäude. Ich stehe davor und warte auf weitere Besucher. Da kommt ein älterer Herr auf mich zu. Er möchte auch zu den Quäkern. Er hat einen breiten, amerikanischen Akzent. Sympathisch. Gemeinsam gehen wir durch mehrere Flure bis zu dem angemieteten Raum. Insgesamt wirkt es hell und angenehm. Schlicht. Es ist wieder eine kleine Gruppe, ähnlich wie in Dortmund. Auch hier sind größtenteils ältere Menschen dabei. Die Ausnahme bilden zwei junge Frauen, eine hat ihr Kleinkind im Kinderwagen dabei.

Recht zügig beginnen wir mit der Stillen Andacht im Stuhlkreis. Auch hier entsteht ein angenehmer Rahmen für innere Ruhe. Wenige Wortbeiträge unterbrechen die Stille. Das Kleinkind zieht durch vergnügte Laute die Aufmerksamkeit auf sich. Ich halte diesmal die Stille besser aus, schaue weniger auf die Uhr. Das Format ist nicht mehr fremd für mich.

Ich merke: Es ist es auch eine Übungssache, wie sehr man sich auf die Stille einlassen kann. Nach Ablauf der Stunde fassen sich alle an den Händen. Alle bleiben sitzen. Es ergibt sich ein spannender Austausch über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Einen Impuls dazu hat das Heftchen „Ratschläge und Fragen“ gegeben. Hier merke ich wieder, wie stark sich der Glaube der einzelnen Quäker unterscheidet.

Ein älterer Herr sagt: „Ich habe mit dem Begriff ‚Wort Gottes‘ meine Schwierigkeiten, weil damit die Idee der Unfehlbarkeit verbunden ist.“ Die Frau mit dem Kind sieht das auch so: „Für mich stehen in der Bibel heilige Weisheiten, aber genauso gut kann ein Mensch mir heilige Weisheiten weitergeben. In der Bibel gibt es Stellen, wo sehr viel Interpretation nötig ist – zum Teil ist es auch sehr verstörend.“

„Eine anstrengende Haltung“

Ich spreche die Gruppe auf die Unterschiedlichkeit ihres Glaubens an. Ist das nicht schwierig auszuhalten? Erstmal Stille, das ist hier aber nichts Ungewöhnliches. Die Frau mit Kind erklärt schließlich: „Es führt sicher auch zu Spannungen, dass wir kein gemeinsames Gottesbild haben. Für mich gibt es aber Wichtigeres, als sich darauf festzulegen. Da hat jeder seine Wahrheit.“

Auch für die anderen scheint das kein großes Problem zu sein, der ältere Herr ergreift das Wort: „Der eine braucht mehr den göttlichen Vater, der andere hat eher die Vorstellung, in einem universellen Kreislauf zu sein. Die quäkerische Haltung ist anstrengend, sie ist nicht für jeden gemacht.“ Beim letzten Satz müssen alle lachen. Wir merken gemeinsam: Es ist gar nicht so leicht, den minimalen Konsens der Gruppe zu finden.

Zum Abschluss wird noch eine Zeit der Stille durchgeführt. Drei Minuten, dann fassen wir uns an den Händen und stehen auf. Die Veranstaltung ist vorbei und ich mache mich auf den Heimweg. Das Glockengeläut der Kirche nebenan verabschiedet mich.

Mein Fazit

Was habe ich aus meinen Besuchen gelernt? Mir ist bewusst geworden, wie wichtig ein gemeinsames Bekenntnis ist. Jeder Quäker glaubt anders, vielleicht auch an etwas anderes. Ihren Glauben habe ich deshalb noch nicht ganz durchblickt, wenn man überhaupt von „ihrem Glauben“ sprechen kann. Mein Eindruck: Es geht ihnen mehr um den Weg, den man gemeinsam beschreitet, und die Erkenntnisse, die das Leben verändern.

Ich nehme auch mit, dass bewusste Stille eine Bereicherung für mein Glaubensleben ist. Die Stille Andacht hat mich an das hörende Gebet erinnert. Es gibt allerdings einen wichtigen Unterschied: Christen prüfen ihre Eindrücke im hörenden Gebet anhand der Bibel und im geistlichen Austausch. Die Beiträge in den Quäkerversammlungen sind oft persönlicher Natur, nicht unbedingt geistlich oder göttlich inspiriert. Trotzdem haben sie mir gezeigt, wie wertvoll diese Form der Ruhe ist. Für Christinnen und Christen kann das eine Einladung sein, die Stille für das Gebetsleben neu zu entdecken: Gott spricht, ich schweige, höre zu und bete nicht meine Wunschliste herunter.

Auch auf einer anderen Ebene fand ich meine Besuche inspirierend: Wir leben in einer Zeit, in der vieles laut und schnell ist – gerade in Kirchen. So wirkt diese Form der Andacht wie ein entschleunigender Gegenentwurf. Eine Stunde Gottesdienst ohne Predigt, Musik und Bühnenprogramm – nur Stille. Wie wäre das? Diesen Gedanken hatte ich vor allem beim zweiten Besuch. Dort habe ich mir während der Stillen Andacht die Frage gestellt: Würden die Gottesdienstbesucher meiner Kirche das aushalten? Vielleicht müssen Christen wieder lernen, sich auf die Stille einzulassen. In unserer lauten Welt könnten Kirchen Orte werden, an denen die Stille nicht als Pause gilt, sondern als Kraftquelle.

Tim Bergen arbeitet als Content-Manager im Bundes-Verlag.