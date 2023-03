Thérèse von Lisieux: Glaubensvorbild trotz Glaubensverlust

Die Nonne Thérèse von Lisieux gilt als große Kirchenlehrerin, obwohl sie nur 24 Jahre alt wurde. „Allein die Liebe zählt“ war ihr Wahlspruch, doch eine schwere Krankheit stellte ihren Glauben auf die Probe.

Von Sabine Zöllner

Wer ist Thérèse de Lisieux? Eine Kirchenlehrerin, Heilige, Reformerin der Mystik? Oder ein Mädchen, das kaum je über den Horizont des Klosters hinaussah und mit nur 24 Jahren an Tuberkulose starb? Sie hinterließ keine theologische Abhandlung und wird doch heute noch weltweit für ihre Erkenntnisse verehrt. Sie gilt als ein Glaubensvorbild, und sagte doch von sich auf dem Totenbett, dass sie den Glauben verloren hätte. Viele Christen finden Trost in ihren Gedichten und Gebeten, doch sie selbst sah sich als Schwester der Atheisten.

Thérèse der Lisieux ist für mich eine Frau der Gegensätze und vielleicht gerade deshalb ein Vorbild. Die kleine Thérèse wird sie oft genannt, um sie nicht mit der großen Teresa (von Ávila) zu verwechseln. Sie hätte diese Bezeichnung bestimmt gemocht. Denn sie selbst wollte einfach ein Kind Jesu sein – mehr nicht.

Mit 15 Jahren ins Kloster

Sie wird als jüngstes von neun Kindern geboren und verliert schon mit vier Jahren ihre Mutter. Die Familie zieht darauf nach Lisieux, wo auch ein Kloster der Karmeliterinnen ist. Thérèse erbittet sich die Sondererlaubnis, schon mit 15 Jahren eintreten zu dürfen und folgt damit ihren zwei älteren Schwestern Pauline und Marie. Hier lebt sie mit etwa 25 Frauen ein strenges Klosterleben, das von idealisierter Armut und wohl auch von Machtkämpfen geprägt ist, bei denen sie zwischen den Stühlen sitzt.

In dieser Atmosphäre kommt die junge Novizin immer wieder an ihre Grenzen. Sie strebt nach Vollkommenheit, aber ihre Bemühungen kommen ihr zu gering vor. Sie ist überzeugt, dass Gott nur Wünsche in die Herzen gibt, die er auch erfüllen kann, also muss auch für schwache und kleine Menschen wie sie eine Möglichkeit bestehen, zur Heiligkeit zu gelangen!

Ihr Weg zur Heiligkeit

Für reiche Menschen gibt es Aufzüge – sechs Jahre vor ihrer Geburt wurden sie erstmalig in Europa auf der Pariser Weltausstellung präsentiert. Etwas, das sie nach „oben“ befördert, muss es doch auch für sie geben! Sie sucht in der Bibel und findet ihren „Aufzug“: „Auf der Hüfte werdet ihr getragen, auf Knien geschaukelt. Wie einen seine Mutter tröstet, so tröste ich euch“ (Jesaja 66,12-13). Wenn sie sich nur von Jesus tragen ließe, dann würde er sie zur Heiligkeit emporheben.

Thérèse will sich in den kleinen Dingen des Alltags von Gottes Liebe leiten lassen, nur von ihr alles erwarten. „Ohne die Hilfe Gottes Gutes zu tun, ist genauso unmöglich, wie bei Nacht die Sonne scheinen zu lassen.“ Sie beginnt sich über ihre Verfehlungen und Schwächen zu freuen, weil sie ihr zeigen, dass sie nur durch Jesus lieben kann. Als eine ältere Schwester sie tadelt, entgegnet sie lapidar, dass sie noch viel mehr Fehler hätte.

„Allein die Liebe zählt“ wird ihr Wahlspruch. Sie erträgt mit Geduld Kränkungen, Sticheleien und Demütigungen. Dazu zieht sie sich ins Gebet zurück, wo sie wie ein kleines Kind ihrem Vater die Bitten und Sehnsüchte vorträgt. „Wie groß ist die Macht des Gebets“, schreibt sie, „man könnte es eine Königin nennen, die zu jeder Zeit freien Zutritt zum König hat und alles, worum sie bittet, erhalten kann.“

Harte Probe

Im April 1896 beginnt für Thérèse eine sehr schmerzhafte Krankheitszeit und ihr Glaube wird auf eine harte Probe gestellt. Die tiefe Freude, die sie zuvor immer wieder – auch gerade im Leid – von Gott geschenkt bekam, verlischt. Doch sie hält an Gott fest: „Lieber lässt er mich in der Finsternis, als dass er mir ein falsches Licht gäbe, das nicht er wäre.“ Hingabe bedeutet für sie, Gott zu erlauben alles machen zu dürfen; sie will trotzdem vertrauen.

Wie für ihre Zeit und Frömmigkeit üblich, hat Therese lange das Leiden idealisiert als etwas, das den Glauben stärkt und die Seele läutert, sogar eine Möglichkeit Freude zu finden. Schon bei ihrer Kommunion wünschte sie sich daher, Gott möge „alle weltlichen Tröstungen für mich in Bitternis“ verwandeln.

„Es ist sehr leicht, schöne Dinge über das Leiden zu schreiben. Aber Schreiben bedeutet nichts, gar nichts. Man muss es selbst durchmachen, um Bescheid zu wissen.“ Thérèse von Lisieux

In diesem letzten Lebensabschnitt fällt nun alles Romantische vom Leiden ab: „Es ist sehr leicht, schöne Dinge über das Leiden zu schreiben. Aber Schreiben bedeutet nichts, gar nichts. Man muss es selbst durchmachen, um Bescheid zu wissen.“ Jetzt, wo sie am stärksten nach Gottes Gegenwart verlangt, empfindet sie nichts mehr als eine tiefe Leere.

Früher hielt sie es kaum für möglich, dass es echte Atheisten geben könne, doch jetzt fühlt sie sich ihnen sehr nahe. „Wenn Sie wüssten, in welche Finsternis ich versunken bin. Ich glaube nicht mehr an das ewige Leben. Mir scheint, dass es nach diesem sterblichen Leben nichts mehr gibt. Alles ist für mich verschwunden“, sagt sie im Krankenbett. „Es bleibt mir nichts mehr als die Liebe.“ Sie möchte immer noch lieben und stirbt schließlich am 30. September 1897 mit den Worten „Oh, ich liebe ihn! … Mein Gott … ich liebe dich!“

Hat sie am Ende ihres Lebens ihren Glauben verloren? Oder hat sich die Liebe stärker erweisen als Hoffnung und Glaube, wie in 1. Korinther 13 beschrieben? Liebe muss sich im Alltag bewähren und zeigt im Elend ihre Tragkraft. Während die Kirche ihrer Zeit Atheisten und Zweifler als Gefahr sah und vor ihnen warnte, sie verhöhnte, liebte Thérèse auch sie, sah sich als ihre Schwester und trat für sie ein.

„Die Liebe kann ein langes Leben ersetzen. Jesus schaut nicht auf die Zeit; denn im Himmel gibt es keine mehr. Er schaut nur auf die Liebe.“ Thérèse von Lisieux

Ihr „kleiner Weg“ ist der Weg einer großen Liebe zu Gott und Menschen. Er kann nur gegangen werden, wenn wir aufhören, aus uns selbst etwas zu machen und Gott ganz vertrauen. Vielleicht hat sie es besser als wir alle verstanden, wie ein Kind zu werden.

Wäre Thérèse nicht ins Kloster eingetreten oder hätte man sofort die Behandlung der Tuberkulose begonnen, hätte sie älter werden können. Doch als ob sie geahnt hätte, dass ihr Leben nicht lang wird, schrieb sie einmal: „Die Liebe kann ein langes Leben ersetzen. Jesus schaut nicht auf die Zeit; denn im Himmel gibt es keine mehr. Er schaut nur auf die Liebe.“

Sabine Zöllner ist Theologin und an ME/CFS erkrankt.