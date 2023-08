Gemeinde veranstaltet Escape-Room-Gottesdienst

„Oh nein! Die Predigt ist verloren!“ In einem Gottesdienst der besonderen Art der EFG Großhansdorf galt es Rätsel zu lösen und aus einem Raum zu entkommen. Die Teilnehmer waren begeistert.

Gottesdienst mal ganz anders: Die Jugendgruppe der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) Großhansdorf (Schleswig-Holstein) hat einen 90-minütigen Escape-Room-Gottesdienst entworfen und durchgeführt. Bei einem Escape-Room-Spiel geht es darum, aus einem Raum zu entkommen. Um den Schlüssel zu finden, müssen Rätsel gelöst werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage gab es vier Durchgänge. Die Teilnehmenden wurden anhand einer Geschichte durch den Gottesdienst geführt, die verschiedene Rätsel, Predigtteile und Lieder beinhaltete. Die Gruppen konnten selbst entscheiden, welche Teile sie integrierten. So kamen vier verschiedene Gottesdienste heraus. Der Raum wurde video- und audioüberwacht. Dadurch konnten die Organisatoren alles live mitverfolgen und über den Beamer Hinweise geben.

Wie kam es zu diesem besonderen Gottesdienst? „Vor einiger Zeit überlegten wir als Jugendgruppe, was Innovation und Alternative in unseren Gottesdienst bringen könnte – etwas, was die Gemeinde abholt und mitnimmt“, erklärt Klara Stapelfeldt. Die Gottesdienstbesucher zeigten sich begeistert: „Aus allen Ecken der EFG ernteten wir Lob, Dank, Anerkennung und Feedback.“ Aus diesem Grund entschloss sich die Jugendgruppe, das Konzept zu veröffentlichen. Interessenten können es per Mail (ruth.sell@christuskirche-großhansdorf) anfordern. Das Konzept wird jedoch erst im Herbst versandfertig sein.