Gebetserfahrungen: Wer kann etwas erzählen?

Eure Erfahrungen mit dem Gebet sind gefragt. Möchtet ihr etwas von dem mitteilen, was Gebet in eurem Leben bewirkt hat? Das würde anderen sicher Mut machen und Gott die Ehre geben. Schreibt gern zwei, drei Sätze an: gebetserfahrungen@bundes-verlag.de

Wenn du einverstanden bist, kann eine Kurzform dann anonymisiert in unserem Gebetskanal sela. (bei WhatsApp) erscheinen und derzeit mehr als 1.200 Menschen erreichen (Tendenz steigend). Es wäre großartig, hier einen Stein der Ermutigung ins Wasser zu werfen.

Wichtig: Es müssen nicht nur „Happy-End-Geschichten“ sein. Oft haben wir unsere Kämpfe zu kämpfen und auch da brauchen wir Mut für die lange Strecke.

sela. freut sich auf spannende Erfahrungen!

P.S.: Hier geht es zum WhatsApp-Channel von sela.