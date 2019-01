Jürgen Mette: Die Evangelikalen – Weder einzig noch artig

Als Läufer kenne ich sie: Sportverletzungen! Ebensolche diagnostiziert Jürgen Mette bei den Evangelikalen. Er, der diesem „Jesus-First“-Rennstall entstammt und viele Jahre in vorderster Reihe mitlief, steuert mit diesem Buch eine ungeschminkte und ehrliche Innenansicht des evangelikalen Trainings- und Rennbetriebes bei. Seine Analyse kommt nicht von oben her. Sie atmet eigene Biographie, viel Herz, große Leidenschaft und ist gespickt mit genialen Wortspielen. Ich habe geschmunzelt, geseufzt und tief durchgeatmet.

Mette treibt eine große Leidenschaft an: Er will zusammenhalten, was auseinanderzufliegen droht. Sein Herz brennt für die Inklusion der Jesus-Leute. Damit trifft er ins Schwarze. Er benennt das Problem: „Wir differenzieren und dividieren uns bis zur Harmlosigkeit. Der ordnungsstiftende Skalpell derer, die vermeintlich noch ‚klar stehen‘ oder auf ein ‚klares biblisches Profil‘ bestehen, schneidet tief ein in den ‚Leib Christi‘“. Als intimer Kenner der verschiedenen Welten hat er auch die Probleme der Kirche auf dem Schirm: „Was man bisher gegen diese Gefäßerkrankung getan hat, klingt eher nach ‚sola structura‘“.

„Atmet Lebensreife, Weisheit und Gnade“

„Die EVANGELIKALEN“ ist ein kluges, wegweisendes und zutiefst geistliches Trainingshandbuch. Es atmet Lebensreife, Weisheit und Gnade. Jürgen Mette fordert dazu auf ethische Randthemen nicht zu Bekenntnisfragen aufzuladen. Das Buch ist eine dringliche Mahnung, die lähmenden Flügelkämpfe zu überwinden und eine mutmachende Einladung zurück auf die Laufbahn des Glaubens, denn die Evangelikalen sollten „Salz und Licht der Welt sein, machen aber einen auf Zucker und beklagen die Finsternis.“

Diese Lektüre eignet sich nicht nur zur Steigerung des Blutdrucks. Nein, sie ist auch geeignet, eine segensreiche Bewegung neu ins Laufen zu bringen, wenn sie denn diese Heilungsratschläge befolgt und „rausfindet aus der privaten Genügsamkeit der eigenen Gottseligkeit“ und Jesus die Mitte sein lässt. Von daher: Auf die Plätze fertig los, liebe Evangelikale, liebe Mitchristen, liebe Kirche! Im Marathon der Nachfolge sollte uns die Liebe und Gnade Gottes auszeichnen, liebe Mitläufer zwischen Kassel, Hannover, Bad Blankenburg, Dillenburg, Wetzlar und Wittenberg. Mette lebt vor, wie es gehen kann. Danke!

Von Rüdiger Jope

