Was soll daran weiblich sein, dass Frauen nun das Leben von Männern führen dürfen? Die Autorin Birgit Kelle kritisiert in einem Kommentar für die WELT, dass das „Mutter-Sein“ in Deutschland nicht geschätzt werde. Die „Befreiung“ der Frau habe dazu geführt, das Mütter auf die Frage, was sie tun, mit „nur Mutter“ antworteten. Es seien dabei vor allem Frauen, die andere Frauen kritisierten, wenn diese sich nicht aus der „Gefangenschaft“ als Hausfrau und Mutter befreien lassen wollen. Die Kanzlerin spreche von Müttern als „vergeudeten Potenzialen“. Kelle sieht das völlig anders.