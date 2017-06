Kyle Idleman: AHA. Der Moment, der dein Leben verändert

Regelmäßige Predigthörer kennen den Appell: „Vergiss alles, was du über diesen bekannten Bibeltext jemals gehört hast!“ Kyle Idleman stellt diese Aufforderung zwar an seine Leser nicht, aber sie könnte gut in der Einleitung des Buches stehen. Das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn zieht sich wie ein roter Faden durch „AHA“.

Kyle Idleman ist Pastor der Southeast Christian Church in Louisville, Kentucky, und vielen schon bekannt durch Buch und Film „not a fan.“. Auch AHA wurde verfilmt. Beides ist sehr empfehlenswert.

AHA ist ein Buch für alle, die nicht nach dem Motto „Ich will so bleiben, wie ich bin“ leben wollen. Es ist kein Buch zum Entspannen und Abschalten, sondern will herausfordern, zum Nachdenken anregen und zum Handeln motivieren.

In drei Kapiteln werden die drei Phasen des „Aha-Prinzips“ beschrieben. AUFWACHEN – plötzliche Erkenntnis. HINGUCKEN – schonungslose Ehrlichkeit. ANPACKEN – sofortiges Handeln. Für Kyle Idleman bedeutet das „ein plötzliches Aufblitzen, das zu einem Moment führt, in dem wir uns gegenüber ganz ehrlich sind, was dauerhafte Veränderungen nach sich zieht.“

In einem lockeren Schreibstil wird der Leser durch die Aha-Phasen geführt. Trotzdem hat man sich seitens des Verlags bei der deutschen Übersetzung für das unpersönliche „Sie“ entschieden, was ich als unvorteilhaft empfinde. Es ist mein einziger Kritikpunkt.

Immer wieder tauchen biblische Gestalten zur Veranschaulichung auf, genauso wie Beispiele aus dem eigenen Leben des Autors. Hilfreiche Fragen und Anregungen am Ende des Buches machen AHA zu einem wertvollen Arbeitsbuch. Für die persönliche Reflexion, aber auch für Gruppen wie zum Beispiel Hauskreise.

Von Christiane Zeigermann