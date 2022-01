Vom Mauerblümchen zum Nr.1 Hit! Anfangs hatte das Lied „Jesus ist kommen“ eine Strophe zu fast jedem Buchstaben aus dem Alphabet – da geht einem beim Singen ja die Puste aus! Nachdem es gekürzt worden war, stand dem Erfolg des Chorals nichts mehr im Weg.

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude;

A und O, Anfang und Ende steht da.

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah!

Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden:

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, nun springen die Bande

Stricke des Todes, die reißen entzwei.

Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden;

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei,

bringet zu Ehren aus Sünde und Schande;

Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Jesus ist kommen, der starke Erlöser,

bricht dem gewappneten Starken ins Haus,

sprenget des Feindes befestigte Schlösser,

führt die Gefangenen siegend heraus.

Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser?

Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens,

sein Tod verschlinget den ewigen Tod.

Gibt uns, ach höret’s doch ja nicht vergebens,

ewiges Leben, der freundliche Gott.

Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens.

Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Jesus ist kommen, der König der Ehren;

Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt!

Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren;

öffnet ihm Tore und Türen fein bald!

Denkt doch, er will euch die Krone gewähren.

Jesus ist kommen, der König der Ehren Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden,

Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm.

Sündern die ewge Erlösung zu finden,

stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm.

Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen?

Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden:

komme, wen dürstet, und trinke, wer will!

Holet für euren so giftigen Schaden

Gnade aus dieser unendlichen Füll!

Hier kann das Herze sich laben und baden.

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.

Hochgelobt sei der erbarmende Gott,

der uns den Ursprung des Segens gegeben;

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod.

Selig, die ihm sich beständig ergeben!

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Jesus ist kommen, sagt’s aller Welt Enden.

Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier!

Schwöret die Treue mit Herzen und Händen.

Sprechet: wir leben und sterben mit dir.

Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden.

Jesus ist kommen, sagt’s aller Welt Enden

Johann Ludwig Konrad Allendorf

Das Lied „Jesus ist kommen“ aus dem Liederschatz-Projekt von Albert Frey und Lothar Kosse.

Vom Mauerblümchen zur Nummer 1

Nach seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1736 blieb das Lied „Jesus ist kommen“ ein Mauerblümchen. Richtig entdeckt wurde es erst vor knapp hundert Jahren. Inzwischen ist es in Gemeinden und Gemeinschaften so populär, dass zum Beispiel das Evangelische Gesangbuch es als Leitlied den Epiphaniasliedern vorangestellt hat. Und in einem Liederbuch, das der Brunnen Verlag in den Neunzigerjahren herausgebracht hat, trägt es sogar die Nummer 1!

Jesus von A bis Z

Das Original ist ausgesprochen unförmig. Da hat das Lied nicht weniger als 23 Strophen. Das kommt daher, dass der Dichter Johann Ludwig Konrad Allendorf zum Lob Jesu eine Fülle von biblischen Titeln und Namen Jesu in alphabetischer Reihenfolge anführen wollte. So dichtete er zu jedem Buchstaben eine Jesus- Strophe. Nun hat unser Alphabet bekanntlich 26 und nicht 23 Buchstaben. Aber die Buchstaben X und Y fehlen in dem Lied verständlicherweise, und I und J sind als ein Buchstabe gezählt.

In unseren Gesangbüchern erscheint das Lied in der Regel auf neun Strophen gekürzt. Und dies sind die Buchstaben, die wir dabei finden: A, D, E, F, K, O, Q (die „Quelle der Gnaden“) und U, dazu als Schlussstrophe das P (Stichwort: „GnadenPanier“), das aus seiner Stellung im Alphabet herausgenommen und ans Ende des Liedes gerückt ist, wofür gute inhaltliche Gründe sprechen.

Umstrittene Sprünge

Das Lied „Jesus ist kommen“ ist ein ausgesprochenes Jesus-Lied. Alle Strophen beginnen mit demselben Einleitungssatz, und das erste Wort ist dabei immer der Name Jesus! Das Versmaß ist äußerst schwungvoll: Auf jede betonte Silbe folgen zwei unbetonte. Dem entsprechen die in der Melodie mehrfach begegnenden gebundenen Achtelnoten.

Die Melodie ist auch reich an großen Sprüngen. Vor allem die Schlusszeile ist äußerst sprunghaft: Mit zwei Terzen und einer Quart springt sie durch eine volle Oktave! Solche Versmaße und Melodien waren zur Zeit der Entstehung des Liedes etwas Neues – und heftig umstritten!

So spricht ein Gutachten der Hochwürdigen Lutherischen Theologischen Fakultät von Wittenberg aus dem Jahr 1716 von „springenden, hüpfenden, daktylischen Liedern, welche mehrenteils mit ungeistlichen und fast üppigen Melodeyen versehen sind, und insonderheit sich zu der Gravitaet (Würde) der hohen Geheimnisse, die sie in sich halten sollen, im geringsten nicht reimen“. Die singende Gemeinde aber hat längst ihr eigenes Urteil gefällt. Sie singt das schwungvolle und kraftvolle Lied mit hörbarer Freude!

Von Hessen nach Halle

Woher kommt das Lied „Jesus ist kommen“? Johann Ludwig Konrad Allendorf stammt aus einem hessischen Dorf, das rund 25 Kilometer nordöstlich von Marburg an der heutigen B3 liegt. Zum Studium kam er nach Halle, wo ihn die pietistische Theologie und Frömmigkeit August Hermann Franckes prägte. Später war Allendorf Hofprediger der Fürsten von Anhalt-Köthen. Als er 1773 starb, hatte er das stattliche Alter von achtzig Jahren erreicht.

Text: Reinhard Deichgräber

