Im Zweiten Weltkrieg wurde dieses Lied einer CVJM-Gruppe aus Hannover zum Segen. Am Bahnhof verabschiedeten sie damit diejenigen, die an die Front mussten.

Nur mit Jesu will ich Pilger wandern,

nur mit Ihm geh froh ich ein und aus;

Weg und Ziel find ich bei keinem andern,

|:Er allein bringt Heil in Herz und Haus.:| Berg und Tal und Feld und Wald und Meere,

froh durchwall ich sie an Seiner Hand.

Wenn der Herr nicht mein Begleiter wäre,

|:fänd ich nie das wahre Vaterland.:| Er ist Schutz, wenn ich mich niederlege,

Er mein Hort, wenn früh ich stehe auf,

Er mein Rater auf dem Scheidewege

|:und mein Trost bei rauhem Pilgerlauf.:| Bei dem Herrn will ich stets Einkehr halten,

Er sei Speis und Trank und Freude mir;

Seine Gnade will ich lassen walten,

|:Ihm befehl ich Leib und Seele hier.:| Bis es Abend wird für mich hienieden,

und Er ruft zur ew’gen Heimat hin,

bis mit Ihm ich gehe ein zum Frieden,

|:wo Sein sel’ger Himmelsgast ich bin.:|

Johann Peter Schück

Das Pilgerlied aus Hoffenheim

Wer weiß, wo Hoffenheim liegt? Fußballfreunde wissen es, denn die Fußballer aus dem Dreitausend-Seelen-Ort sind dank der Zuwendungen eines milliardenschweren Gönners in die Bundesliga aufgestiegen.

Frommen Menschen kann man die Lage des Ortes so erklären: Im nordbadischen Kraichgau, nicht weit von Adelshofen, bekannt durch eine kleine Erweckung in den Fünfzigerjahren und durch ein daraus erwachsenes Lebenszentrum samt Kommunität, liegt Hoffenheim.

„Er allein …“

Was aber in Hoffenheim selbst die Einheimischen oft nicht wissen: Hier wirkte im 19. Jahrhundert der fromme Pfarrer Johann Peter Schück. Seine beiden Vornamen erinnern an die beiden Apostel, die am Ostermorgen einen Wettlauf zum leeren Grab austrugen.

Schück machte sich um die Entstehung von Kirchenchören verdient und schrieb unter anderem das fünfstrophige „Pilgerlied“ „Nur mit Jesus will ich Pilger wandern“, zu dem er auch selbst die Melodie schuf. Früher stand es in allen „frommen“ Liederbüchern, etwa im Reichsliederbuch.

Man kann dies Lied mit Fug und Recht auch als ein Jesus-Lied bezeichnen, denn in allen seinen fünf Strophen geht es immer wieder um ihn. So beginnt das Lied mit dem Wörtchen „nur“, dem Wort, das Luther so wichtig war, dem reformatorischen „sola“ = allein (allein durch den Glauben, Christus allein). Und so schließt die erste Strophe des Liedes mit den Worten „Er allein bringt Heil in Herz und Haus“.

Nicht in der Welt zu Hause

Wenn wir das Lied „Nur mit Jesus will ich Pilger wandern“ als Pilgerlied bezeichnen, dann mag das etwas fremd und altertümlich klingen. Aber so war der Glaube unserer Mütter und Väter: Wir sind hier nicht zum Hause, und unser Herz haben wir längst vorausgeschickt zur seligen Ewigkeit.

So durchwandert der Pilger in unserem Lied „Berg und Tal und Feld und Wald und Meere“, immer mit seinem Herrn verbunden und auf dessen Führung achtend. Er „geht an seiner Hand“, er empfängt seinen Rat „auf dem Scheidewege“ und weiß sich von ihm auf schwierigen Wegstrecken beschützt.

Vielen Menschen ist dies Lied zum Segen geworden. Von einer CVJM-Gruppe in Hannover weiß ich, dass sie im Zweiten Weltkrieg diejenigen, die an die Front mussten, mit diesem Lied auf dem Bahnhof verabschiedeten. Mancher von ihnen kam nicht wieder, weil der Herr ihn „zur ew’gen Heimat“ gerufen hatte.

Text: Reinhard Deichgräber

Hier findest du gute Gedanken zu weiteren altbekannten Chorälen und christlichen Liedern.

Und falls du die alten Liederschätze auch anhören möchtest, dann kannst du im SCM-Shop vorbeischauen. Der SCM-Shop gehört wie Jesus.de zur SCM Verlagsgruppe.