Martin Knispel und Norbert Schäfer: Berliner Gespräche – Politiker über Glauben, Werte und Verantwortung

Dieses Buch bietet Einblicke in grundsätzliche Themen der Politik anhand von 15 Interviews mit überwiegend im Bundestag vertretenen Politikern. Sie werden meist mit der Präambel des Grundgesetzes konfrontiert: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen…“. Darüber hinaus werden aber auch einzelne Politikfelder angesprochen, zum Beispiel die Flüchtlingsproblematik, der Zustand der EU, die zurückliegende Finanzkrise und das Verhältnis der Politik zu den Kirchen.

Die befragten Politiker gehören unterschiedlichen Parteien an. Alle verbindet aber die Einsicht, dass ein christlich-ethisches Grundverständnis unerlässlich für die politische Arbeit ist. Obwohl CDU-Politiker das Buch dominieren, kommt doch ein sehr breites Meinungsspektrum zum Vorschein. Interessant für mich: In den Sitzungswochen des Bundestages findet wöchentlich ein Gebetsfrühstück statt, an dem ca. 30 Politiker teilnehmen.

Prinzipiell sind sich die befragten Politiker darin einig, dass es nicht die „christliche Politik“ geben kann und dass der Staat und die Religion bzw. Kirche getrennt voneinander funktionieren sollten (Hinweis auf die „Zwei Reiche-Lehre“ Martin Luthers). Dabei ist nicht zu übersehen, dass ausländische Mitbürger oder auch Zuwanderer in der Regel über ein völlig anderes Politikverständnis verfügen. Geht zum Beispiel der Islam doch viel stärker davon aus, dass Politik und Religion zusammengehören.

Die Interviews, die oft thematisch zusammengefasst werden, geben aber auch Einblicke in andere Politikfelder oder auch persönliche Erfahrungen einzelner Politiker. So erzählt zum Beispiel Bodo Ramelow (Die Linke) von seinem Besuch beim Papst, Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen) berichtet über seine Eindrücke aus Israel. Wolfgang Thierse (SPD) erinnert sich an schmerzhafte Erfahrungen in seiner Zeit als Bundestagspräsident und Franz Josef Jung (CDU) reflektiert noch einmal seinen damaligen Rücktritt als Verteidigungsminister.

Von Andreas Roth