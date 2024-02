Addison + Arden Bevere: Schockierend radikal geliebt

„Tausendmal gehört, aber wenn das wahr ist, ist das krass“, so der Untertitel von „Schockierend radikal geliebt.“ Die Brüder Addison und Arden Bevere, Autoren des Buches, titelten im englischen Original „I AM“. Ich bin. Die deutsche Übersetzung, veröffentlicht im Verlag SCM R. Brockhaus, wendet sich mit den sieben „ich bin“ direkt an den Leser. Sieben Mal „Du bist“ richtete sich vorwiegend an die Zielgruppe Jugendlicher und junger Erwachsener, die auf der Suche nach Sinn, Abenteuer und Berufung sind.

Die Autoren gehören der US-amerikanischen Bewegung „Sons & Daughters“ an und wollen das Bewusstsein schärfen, zu jeder Zeit eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes zu sein. Und dadurch heilig, gerecht, geliebt, sicher, selbstbewusst, kreativ und berufen. Dies gelingt den Autoren durch zeitgemäße, bildliche Metaphern, einen flüssigen Schreibstil und hohe Aufrichtigkeit. Nichts wird beschönigt. Scheitern, neu orientieren und Perspektiven zu ändern gehören zum Programm. Das Programm ist ein lebenslanger Prozess und eine fortdauernde Reise, oder zumindest eine Erinnerung daran. Mitglieder aus der Bewegung „Sons & Daughters“ schildern Lebenssituationen, einschließlich der Zweifel und Brüche und Sehnsüchte.

„Schockierend radikal geliebt“ ist ein Buch, das auf knapp 200 Seiten Mut macht und Demut lehrt. Vieles wird gegenüber und zueinander gestellt: Fehler und Scham gegenüber der endlosen, bedingungslosen Liebe Gottes. Falsche Entscheidungen, Verzögerungen und Umwege gegenüber dem Plan Gottes, der felsenfest steht. Gott als der beständige, der treue, der neu Schöpfende und ewig Liebende ist die stabil verlässliche Größe. Addison und Arden Bevere wählen klare Worte, die anleiten, Gottes Liebe und Schönheit anzunehmen und eigene Schwächen zu akzeptieren. Tausendmal gehört – und noch immer nichts von seiner Kraft verloren.

Den Brüdern Bevere gelingt es, das Evangelium, die frohe Botschaft, jung und frisch auf den Markt zu bringen. Die Kapitel ermutigen, weiter nachzudenken und in der Bibel nach der Wahrheit zu suchen. Tausendmal gehört – und Gott spricht weiter. Dieses Buch kann helfen, einen neuen Anfang zu machen, auf Gott zu hören und mehr von der eigenen Identität zu entdecken. Zitat der Autoren:„Wenn wir wirklich wissen, wer wir sind, sind wir unaufhaltbar.“ Grund genug, das auszuprobieren.

Leseprobe (PDF)