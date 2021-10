Aktion Licht – Ein Kriminalroman von Thomas Franke

In einer Berliner Behinderten-WG wird ein junger Mann tot aufgefunden. War es ein natürlicher Tod? Oder Mord? Lina, Polizistin und Schwester einer der WG-Bewohner, wird mit der Aufklärung beauftragt und deckt ein Komplott auf, das noch in die Vorwende-Stasi-Zeiten der DDR zurückreicht. Währenddessen gerät ihr Bruder Theo immer mehr in Gefahr. Warum haben es die Verbrecher ausgerechnet auf ihn abgesehen? Welches Geheimnis hütet er? Dieser zweite Band der „Soko mit Handicap“-Reihe knüpft nahtlos an den ersten Band „Der Tote und der Taucher“ an. Das Buch ist spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Schade, dass es mit 365 Seiten einfach zu dick ist, um es in einem Zuge durchzulesen.

Die einzelnen Protagonisten sind echte Unikate: Ein Rollstuhlfahrer mit kogenitaler Muskeldystrophie, eine adipöse Frau ohne Hunger-Sättigungsgefühl, eine junge Frau mit Trisomie 21, ein junger Mann mit dem Weaver-Syndrom und ein Autist führen den Leser sehr humor- und respektvoll in die Welt der Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen ein. Es sind eigenwillige Menschen mit einer ureigenen Persönlichkeit. Aber was alle eint, ist die Bereitschaft, sich füreinander einzusetzen. Eine mutige Polizistin handelt in extremer Gefahr durch ihren Glauben an Jesus umsichtig und couragiert. Ein bisschen Blut fließt auch, aber in Maßen. Etwas Romantik, der Bezug auf reale Ereignisse in der jüngeren deutschen Geschichte und ein unverhofftes Wiedersehen runden den Kriminalroman ab.

Obwohl es sich bei diesem Buch um den zweiten Band einer Buchreihe handelt, ist es nicht unbedingt notwendig, den ersten Band gelesen zu haben. Im Buch werden genügend Hinweise gegeben, damit der Leser der Geschichte jederzeit folgen kann. Sie ist gut abgerundet und in sich schlüssig.

Der Stil ist sehr lebhaft mit viel direkter Rede. Der Berliner Dialekt einer der Handelnden ist so unverkennbar und humorvoll, dass beim Lesen oft gelacht wird. Das lockert den ganzen Roman auf. Die Eigenarten der einzelnen Protagonisten werden so sympathisch und plastisch beschrieben, dass sich die Lesenden in jede einzelne Person hineinversetzen können und mitbangen und mitfiebern. Es ist ein Buch, in das man eintaucht und die Wirklichkeit um einen herum vergisst. Gut gefallen hat mir auch, wie der Glaube in diesem Buch vermittelt wird: authentisch, unaufdringlich und unverkrampft. Ich habe das Buch mit großer Freude gelesen. Hoffentlich schreibt der Autor noch mehr Bücher.

Von Brigitte Keune

