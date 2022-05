Amanda Jenkins, Kristen Hendricks, Dallas Jenkins: 40 Tage mit Jesus

„40 Tage mit Jesus“ – das ist, wie der Titel schon sagt, eine 40-Tage-Challenge, die vor allem eines will: Die Leserin, der Leser soll Mut fassen und sich Jesus neu anvertrauen. Dazu geben die einzelnen Kapitel leicht lesbar Impulse. Dallas Jenkins, Filmemacher der Serie „The Chosen“, und die Autorinnen und Künstlerinnen Amanda Jenkins und Kristen Hendricks stellen sich vor, wie es tatsächlich sein könnte, mit Jesus unterwegs zu sein. 40 Kapitel mit plakativen Begriffen wie Liebe, Gebet, Fasten, Schätze, Glaubenskiller… das sind 40 Einladungen, um über die eigene Nachfolge und Hingabe nachzudenken. Kompromisslos und alltagstauglich, auch in menschlich beschämenden Fehlern und Zweiflern. Zitat: „Judas war ein stinknormaler Kerl.“

Werbung

Die Autoren wollen authentisch sein und im Glauben vorankommen. Dies gelingt sehr gut, in dem neue Perspektiven klar benannt werden und Dinge, die bisher unverständlich bleiben, nicht verschwiegen werden. Die Autoren ringen darum, Jesus besser zu verstehen, um ernsthaft und konsequent nachfolgen zu können.

Die 40 Kapitel sind nach gleichem Schema aufgebaut: Überschrift (auf einer Grafik mit lebendig im Kreis schwimmenden Fischen), Bibelverse, Auslegung, Gebetsfokus und „die nächsten Schritte.“ Die Fragen und Denkanstöße im vierten Abschnitt, die zu nächsten Schritten anleiten, packen und fordern heraus. Die Autoren machen deutlich: Dieses Andachtsbuch ist eher für echte Nachfolger denn für Fans der Wunder Jesu geschrieben.

Die 40 Kapitel eigenen sich gut, um täglich darin zu schmökern und die Fragen mit in den Alltag zu nehmen. Zwischen den Kapiteln kann auch gesprungen werden und zurückgeblättert, um sich Zeit für tiefgreifende Veränderung zu nehmen. Viele der gestellten Fragen sind geeignet, um in der Gruppe oder im Hauskreis zu diskutieren. Weiterführende Bibelstellen sind teilweise angegeben. Wer einen Hauskreisabend vorbereiten möchte, entdeckt in den Kapiteln wertvolle Anregungen zum Anleiten. Das Andachtsbuch hat ein handliches, angenehmes Format und wirkt mit schwarzem Cover und aufgeräumter Typografie stilvoll.

Von Silke Meier

Leseprobe (PDF)