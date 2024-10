Annalena Pabst: Fokus

„Fokus – Alles ändert sich, wenn du wählst, was gut ist“ von Annalena Pabst ist ein Buch, welches genau das tut: Den Fokus auf das Gute und die Veränderung dahin setzen. Das hochwertige Hardcover-Buch ist rund um die Jahreslosung 2025 (1. Thessalonicher 5,21) aufgebaut und gibt den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, das Jahr für eine Selbstbegutachtung zu nutzen. Was ist gut? Was darf bleiben? Was muss gehen? Und ganz wichtig: Welchen Weg gibt Gott mir vor? Wo spricht er zu mir? Was gibt Gott mir und wo sagt er mir, dass ich loslassen muss?

Jeder Monat beinhaltet einen einleitenden Text mit Bibelstellen und Aufgaben zum Nachdenken, Reflektieren und Beten. Dazu werden die Monate immer mit einem Rückblick und einem Ausblick auf den neuen Monat abgeschlossen. Ich glaube, das Buch wird ein richtig guter Jahresbegleiter sein, um mehr über sich und die eigene Beziehung zu Gott zu lernen und einmal eine Inventur zu machen, was Gott mir geschenkt hat und was er mir noch schenken möchte, wenn ich Platz mache.

Von Wiebke Neubacher