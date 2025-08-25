Anne Lamott: Hilf mir. Danke. Wow.: Drei unverzichtbare Gebete

Von Wiebke Neubacher

Um drei Gebete kommt kein Mensch drumherum: Wir rufen „Hilf mir“ und schicken ein Stoßgebet Richtung Himmel, wenn wir nicht mehr weiterwissen; wir sagen „Danke“, wenn uns bewusst wird, wie gut es uns geht, und wir seufzen ehrfurchtsvoll „Wow“, wenn sich unsere Augen für die Schönheit und Gnade um uns herum öffnen.

Anne Lamott hat in ihrem Buch „Hilf mir. Danke. Wow. Drei unverzichtbare Gebete“ ein schönes kleines Büchlein geschrieben. Untergliedert wird in vier Kapitel und eine Einleitung. Sie erzählt in den Kapiteln „Hilf mir“, „Danke“, „Wow“ und „Amen“ jeweils von ihren Erfahrungen mit diesen Gebeten und erzählt auch, was diese ihr bedeuten. Lamott schreibt einfühlsam, humorvoll und vor allem sehr authentisch darüber, was ihr diese drei Gebete bedeuten und wie sich unsere täglichen Erlebnisse in Gebet verwandeln lassen. Nach Jahrzehnten des Ausprobierens und Stolperns hat sie alles, was sie übers Beten weiß, scharfsinnig in diesem Buch zusammengetragen. Sie ermutigt dazu, das Beten einfach, aber nicht weniger kraftvoll, vor allem aber relevant zu halten. Denn Ängste und Sorgen begleiten zwar stets unser tägliches Leben, doch eine tiefere Verbindung ist in allem spürbar.

Sie bringt das Alltägliche super rüber und erzählt auch schwere Dinge mit einer leichten Prise Humor. Ihr Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Ob mich das Buch mehr zum Beten anregt oder anregen würde, weiß ich nicht, aber es hat mich in meiner Art zu beten bestätigt und mir ein paar Alltagssituationen bewusster gemacht.