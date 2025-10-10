Anselm Grün: Zu Hause mit Gott

Der Titel dieses Buches beschreibt es sehr gut: Mein Glaube ist nicht für den Sonntag allein (in der Kirche) bestimmt, sondern hat auch seinen Platz an allen anderen Tagen – bei mir zu Hause.

Viele Christen kennen die „Stille Zeit“, Tischgebete oder andere punktuelle Glaubensäußerungen. Anselm Grün macht Mut, den jeweils eigenen Ausdruck für den persönlichen Glauben zu suchen. Dazu helfen Strukturen, die den Tagesablauf zeitlich als auch räumlich ordnen.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen werden Rituale vorgestellt; zuerst Rituale für den Alltag: Morgen- und Abendrituale und etliche Möglichkeiten, Haltepunkte im Tagesablauf wahrzunehmen.

In einem zweiten Abschnitt finden wir Rituale für den Jahreskreis, angelehnt sowohl an die evangelischen als auch katholischen Fest- und Feiertage. Dabei geht es nicht um aufwändige Zeremonien; immer wird darauf geachtet, dass sich Lesungen, Handlungen, Stille, Gebet usw. in den Alltag integrieren.

Zwei Kapitel am Ende widmen sich verschiedenen Heiligen und ihre Bedeutung, die sie für Christen heute haben (können), und dem Miteinander von Glaubenden über das Persönliche hinaus.

Manches ist sicher bekannt, andere Ansätze klingen ungewöhnlich, wieder andere laden zum Ausprobieren ein. Hilfreich ist am Ende jedes Kapitels ein freier Raum im Buch, um eigene Rituale einzutragen.

Ein stilles Buch für die persönliche Andacht, mit vielen Anregungen, dem Glauben im eigenen Tages-/Jahresablauf Ausdruck zu geben. Hin- und Herblättern erwünscht, je nach Situation. Empfehlung für Menschen, die alte Wege neu entdecken oder Neues ausprobieren möchten.

von Monika Bahne

