Jesus.de unterstützen!
Verlag: Vier-Türme-Verlag
Seitenzahl: 160
ISBN: 3736503776

Jetzt bestellen >

Anselm Grün: Zu Hause mit Gott

Der Titel dieses Buches beschreibt es sehr gut: Mein Glaube ist nicht für den Sonntag allein (in der Kirche) bestimmt, sondern hat auch seinen Platz an allen anderen Tagen – bei mir zu Hause.

Werbung

Viele Christen kennen die „Stille Zeit“, Tischgebete oder andere punktuelle Glaubensäußerungen. Anselm Grün macht Mut, den jeweils eigenen Ausdruck für den persönlichen Glauben zu suchen. Dazu helfen Strukturen, die den Tagesablauf zeitlich als auch räumlich ordnen.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen werden Rituale vorgestellt; zuerst Rituale für den Alltag: Morgen- und Abendrituale und etliche Möglichkeiten, Haltepunkte im Tagesablauf wahrzunehmen.

In einem zweiten Abschnitt finden wir Rituale für den Jahreskreis, angelehnt sowohl an die evangelischen als auch katholischen Fest- und Feiertage. Dabei geht es nicht um aufwändige Zeremonien; immer wird darauf geachtet, dass sich Lesungen, Handlungen, Stille, Gebet usw. in den Alltag integrieren.

Zwei Kapitel am Ende widmen sich verschiedenen Heiligen und ihre Bedeutung, die sie für Christen heute haben (können), und dem Miteinander von Glaubenden über das Persönliche hinaus.
Manches ist sicher bekannt, andere Ansätze klingen ungewöhnlich, wieder andere laden zum Ausprobieren ein. Hilfreich ist am Ende jedes Kapitels ein freier Raum im Buch, um eigene Rituale einzutragen.

Ein stilles Buch für die persönliche Andacht, mit vielen Anregungen, dem Glauben im eigenen Tages-/Jahresablauf Ausdruck zu geben. Hin- und Herblättern erwünscht, je nach Situation. Empfehlung für Menschen, die alte Wege neu entdecken oder Neues ausprobieren möchten.

von Monika Bahne

Leseprobe (PDF)

ZUSAMMENFASSUNG

Das Buch wird ausdrücklich für Menschen empfohlen, die neue Möglichkeiten der persönlichen Andacht suchen. Die Fülle der Ideen für Glaubensrituale ist übersichtlich nach Themen geordnet – das Buch ist ein echter Gewinn. Wer es gewohnt ist, seinen Alltag spirituell dicht und abwechslungsreich zu gestalten, wird es als wertvolles Geschenk nutzen können.
4

Du hast Lust zu lesen? Dann bewirb dich für unser Team der ehrenamtlichen Rezensenten.

Mehr Büchertipps

>> Alle Büchertipps <<

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Das Buch wird ausdrücklich für Menschen empfohlen, die neue Möglichkeiten der persönlichen Andacht suchen. Die Fülle der Ideen für Glaubensrituale ist übersichtlich nach Themen geordnet – das Buch ist ein echter Gewinn. Wer es gewohnt ist, seinen Alltag spirituell dicht und abwechslungsreich zu gestalten, wird es als wertvolles Geschenk nutzen können.Anselm Grün: Zu Hause mit Gott

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.