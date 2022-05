Assaf Zeevi: Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam?

Israel hat sich – seit seiner Entstehung – zu einem ständigen Konfliktfeld entwickelt. Ein Land, in dem zwei Völker Anspruch auf einen eigenen Nationalstaat erheben, auf Autonomie und Selbstbestimmung – das führt zwangsläufig zu Streit.

Der Autor Assaf Zeevi, selbst Israeli und seit 2008 als Reiseleiter in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten on Tour, macht sich auf die Suche nach den Wurzeln dieses Konfliktes. Das Erlebte und Gelernte wird in diesem Buch erzählt. Er beschreibt umfassend und sehr informativ die Geschichte dieses Landstriches durch die letzten Jahrhunderte.

Besetzt von Arabern, Türken, Briten begann Ende des 19. Jahrhunderts die Zionistische Bewegung und die Einwanderung der Juden nach Palästina. 1947 sollten die Juden in einer Zweistaatenlösung einen eigenen Staat neben einem Palästinenserstaat erhalten. Das wurde von den Arabern abgelehnt und der Konflikt weitete sich aus.

In den letzten Jahrzehnten kam es immer wieder zu Kriegen, Massakern, Selbstmordanschlägen, Hass und Misstrauen auf beiden Seiten. Die Grenzen Israels haben sich mehrfach verändert. Aber wie soll das weitergehen? Wie können Palästinenser und Israelis endlich in Frieden miteinander leben?

Assaf Zeevi lässt in diesem Buch viele Menschen zu Wort kommen: Araber, Palästinenser, arabische Israeliten, Ultraorthodoxe, Neueinwanderer, religiöse und säkulare Juden erläutern ihre Wünsche und Vorstellungen. Sie erzählen von ihren Erfahrungen,

Enttäuschungen, Verletzungen, von Vertreibung und Bomben, von Zerstörung und Aufbau von Siedlungen, von Flüchtlingslagern, Fremdbestimmung, Angst und Hoffnung.

Aber auch viele gute Erfahrungen werden geschildert: Menschen, die als Nachbarn zusammenleben, sich helfen, gut miteinander auskommen, Kinder, die zusammen spielen, Schulen, die Hebräisch und Arabisch unterrichten. Die Stimmen, die die Palästinenser Judäas und Samariens in die israelische Gesellschaft mit gleichen Rechten integrieren möchten, mehren sich in jüngster Zeit.

Das Buch ist sehr informativ und übersichtlich geschrieben. Ich habe viel Neues gelernt, einiges an Vorurteilen wurde über den Haufen geworfen. Hilfreich wäre ein etwas detaillierteres Kartenmaterial für den Leser ohne geografische Vorbildung. Die

Abbildungen im Buch sind leider nur sehr schematisch. Auch ein Glossar am Ende des Buches zum Nachschlagen wäre sinnvoll gewesen. Viele Abkürzungen und Begriffe werden einmal erklärt und der Leser muss dann wissen, wovon der Autor in den folgenden Kapiteln spricht. Ich habe mir im Internet immer wieder die nötigen Informationen geholt.

Das Buch ist qualitativ sehr gut aufgemacht und mit 280 Seiten recht umfangreich. Dicke Seiten sind mit einem stabilen Cover umgeben. Die Kapitel sind kurz gehalten, sodass man sich beim Lesen Zeit lassen kann, um über das Gelesene nachzudenken.

Von Brigitte Keune

