Bear Grylls: Kraftvoll

Bear Grylls, ehemaliger Elitesoldat, weltbekannter Survival- und Outdoorheld, Hauptdarsteller vieler atemberaubender Dokumentarfilme, präsentiert eine christliche Publikation namens „Kraftvoll“?

Werbung

Sein Vorname ist Programm. Grylls tischt eine bärenstarke Andachtslektüre auf. Das hochwertige, mit einem Leseband veredelte Hardcover Buch hangelt sich an zwölf Wertworten, wie z. B. „Hoffnung“, Risiko“, „Bestimmungen“, Weisheit“ usw., entlang. In jeweils dreißig Etappen zu jedem dieser Begriffe gelingt es dem Autor, den Mount Everest der „Stillen Zeit“ zu besteigen und somit 360 Tage wertvolle Impulse zu initiieren. Authentisch, zielstrebig, aufbauend, zweckdienlich, biblisch, spannend.

Grylls legt ein Andachtsbuch vor, welches nicht kalendarisch strukturiert ist. Somit kann der Leser flexibel agieren und innerhalb der Wertworte nach seinem Ermessen hin- und herspringen. Kein theologisches Tiefseetauchen wird angeboten, sondern wertvolle Anregungen für den Alltagsgebrauch, oftmals basierend auf dem wahrlich außergewöhnlichen Lebenslauf des Protagonisten. Der Einstieg wird im weiteren Verlauf durch die Worte der Bibel trefflich vergoldet. Die Mischung aus Selbsterlebtem des Autors, Zitate vieler großer christlicher sowie säkularer Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, ergänzt durch kurzweilige Erzählungen, leiten unverkrampft zu biblischen Lösungsansätzen. Das gelingt Grylls ohne Kontextentfremdung der Bibelstellen. Durch die geläufige Wortwahl eignet sich das Buch nicht nur für Männer, sondern für die ganze Familie, inclusive geneigter Kinder ab des Teenageralters. Ein kraftvolles Werk, dem es gelingt mit kurzen, geistlichen Delikatesshappen den Start in den Tag zu versüßen. Schnell gelesen, lange sättigend.

von Hans-Georg Wigge

Leseprobe (PDF)

Hinweis: Achtung, das Buch ist leider nur noch gebraucht und in Sammlerbörsen erhältlich.