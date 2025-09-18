Brendan Byrne SJ: Leben in Fülle

Brendan Byrne, Jesuit und emeritierter Professor für Neues Testament in Melbourne (Australien), geht in diesem inspirierenden Buch – „Leben in Fülle – Eine Begegnung mit dem Johannesevangelium “ – durch das gesamte Johannesevangelium. Schon der Titel verrät, dass es sich dabei um einen pastoralen Zugang handelt. Dies unterscheidet dieses Werk von klassischen Bibel-Kommentaren, ohne dabei unwissenschaftlich zu werden.

Byrne hat ein geistliches Interesse und er schreibt in gutem und verständlichem Stil. Er legt das Johannesevangelium in seiner vorliegenden Fassung aus. Dabei geht er allerdings nicht von einer Verfasserschaft durch den „Lieblingsjünger“ Johannes aus, sondern sieht es als eine Herausbildung der Gemeinde, die auf alte Jesus-Traditionen zurückgreift.

Immerhin legt er dies offen, und das Buch ist auch dann sehr gewinnbringend zu lesen, wenn man diese Voraussetzung nicht teilt.

Wer immer sich für dieses Evangelium interessiert, dem sei die Lektüre mit ihren scharfen Beobachtungen und erfrischenden Gedanken empfohlen.



von Andreas Käser

Leseprobe (PDF)