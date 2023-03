Carolyn Yoder: Heilsam mit traumatischen Erlebnissen umgehen

Carolyn Yoder, Pädagogin und Psychotherapeutin, hat mit diesem kleinen Buch ein leicht verständliches und hilfreiches Fachbuch geschrieben, das Einführung gibt in die Entstehung und Bewältigung von Traumata. Sie beschreibt die Ursachen und unterschiedlichen Arten von Traumata und wie sich das traumatische Erleben auf Einzelne auswirkt (z.B. durch Essstörungen, Ritzen, Selbstmordversuche, Depression oder Aggressionen gegen andere). Es kann zu Gewaltspiralen von Einzelnen oder im Kollektiv kommen. Feindbilder werden aufgestellt. Yoder schreibt darüber, wie sich Betroffene ihrem Trauma stellen können und welche Methoden es gibt, damit umzugehen, zu vergeben und zu heilen.

Die Qualität dieses Buches zeigt sich darin, dass es als Unterrichtsmaterial beim Grund- und Aufbaukurs des STAR-Trainings (Seminar Trauma Awareness and Resilience – Stategien zur Traumabewältigung) an der Mennonite University in Harrisonburg eingesetzt wird, einem Trauma-Seminar für Laien und Psychologen. Bereits in 60 Ländern gibt es STAR-Seminare. Allerdings noch nicht in Deutschland.

Yoders Buch enthält viele Grafiken, praxisorientierte Erläuterungen der wissenschaftlichen Grundlagen der Traumaforschung und ergreifende Berichte von Betroffenen. Das Quellenverzeichnis ist ausgesprochen umfangreich. Jeder, der mit Menschen zu tun hat, wird von diesem Buch profitieren. Ich hatte manches Aha-Erlebnis und bedauere nur, die Informationen nicht schon vor vielen Jahren bekommen zu haben. Besonders Verantwortliche in der sozialen Arbeit, Pflegeeltern, Beschäftigte im Bildungs- und Gesundheitswesen, Seelsorgerinnen und Berater sowie Angestellte der öffentlichen Verwaltung sollten es lesen, um zu verstehen, was in traumatisierten Menschen vor sich geht. Es eignet sich sowohl zum Selbststudium als auch für Lerngruppen.

Von Brigitte Keune

