Christian Meyer-Landrut: DAVID

Die Lektüre „DAVID“ von Christian Meyer-Landhut ist ein fesselndes Buch, das mit klarer Sprache und psychologischer Tiefe überzeugt. Wie der Titel verrät, geht es um David, den Auserwählten Gottes, der in der Bibel als Hirte, Harfenspieler, Sänger, Liebhaber, Krieger und König beschrieben wird. Intention des Autors ist es, das Ebenbild Gottes in der neu interpretierten Figur David zu suchen, das Leid auf dieser Welt zu verstehen und das Bild einer zerbrechlichen Welt zu zeichnen. Insgesamt 24 Geschichten aus der Bibel beleuchtet der Autor jeweils mit einem umgedeuteten Psalm und einem Bild in Schwarz-weiß.

So gelingt es ihm, eindringliche Figurenporträts zu zeichnen und eine Spannung zu erzeugen, die den Leser bis zur letzten Seite mitnimmt. Besonders gelungen ist die Mischung aus realistischen Alltagsbegebenheiten und philosophischen Überlegungen zu Identität, Verantwortung und Loyalität. Im Epilog werden weitere 24 Psalmen aufgeführt, übertragen in einen modernen Kontext. Das Buch regt zum Mitdenken an, ohne zu überfordern. Der Schreibstil des Autors ist knapp und prägnant und doch poetisch. Der Leser fühlt sich hineinversetzt in die damalige Zeit und kann die beschriebene Atmosphäre regelrecht spüren.

Von Natalie Freising

