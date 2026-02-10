Jesus.de unterstützen!
Verlag: Eigenpublikation
Seitenzahl: 184
ISBN: 3000812601

Jetzt bestellen >

Christian Meyer-Landrut: DAVID

Die Lektüre „DAVID“ von Christian Meyer-Landhut ist ein fesselndes Buch, das mit klarer Sprache und psychologischer Tiefe überzeugt. Wie der Titel verrät, geht es um David, den Auserwählten Gottes, der in der Bibel als Hirte, Harfenspieler, Sänger, Liebhaber, Krieger und König beschrieben wird. Intention des Autors ist es, das Ebenbild Gottes in der neu interpretierten Figur David zu suchen, das Leid auf dieser Welt zu verstehen und das Bild einer zerbrechlichen Welt zu zeichnen. Insgesamt 24 Geschichten aus der Bibel beleuchtet der Autor jeweils mit einem umgedeuteten Psalm und einem Bild in Schwarz-weiß.

Werbung

So gelingt es ihm, eindringliche Figurenporträts zu zeichnen und eine Spannung zu erzeugen, die den Leser bis zur letzten Seite mitnimmt. Besonders gelungen ist die Mischung aus realistischen Alltagsbegebenheiten und philosophischen Überlegungen zu Identität, Verantwortung und Loyalität. Im Epilog werden weitere 24 Psalmen aufgeführt, übertragen in einen modernen Kontext. Das Buch regt zum Mitdenken an, ohne zu überfordern. Der Schreibstil des Autors ist knapp und prägnant und doch poetisch. Der Leser fühlt sich hineinversetzt in die damalige Zeit und kann die beschriebene Atmosphäre regelrecht spüren. 

Von Natalie Freising

Zu diesem Buch ist keine Leseprobe verfügbar.

ZUSAMMENFASSUNG

DAVID ist ein vielschichtiges Buch, das sowohl Spannung als auch Tiefgang bietet. Eine klare Leseempfehlung für alle, die zeitweise mit Gott ringen und sich Fragen über das Dasein auf dieser Welt stellen.
5

Du hast Lust zu lesen? Dann bewirb dich für unser Team der ehrenamtlichen Rezensenten.

Mehr Büchertipps

>> Alle Büchertipps <<

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

DAVID ist ein vielschichtiges Buch, das sowohl Spannung als auch Tiefgang bietet. Eine klare Leseempfehlung für alle, die zeitweise mit Gott ringen und sich Fragen über das Dasein auf dieser Welt stellen. Christian Meyer-Landrut: DAVID

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.