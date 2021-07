Claudia Filker, Andrea Specht: Weltbewegerinnen – 40 starke Frauen und ihre Geschichte

Nach der Lektüre dieses Buches traut sich kein Leser mehr, Frauen als das „schwache Geschlecht“ zu bezeichnen. Die Autorinnen Claudia Filker (Pfarrerin, Referentin und Kommunikationstrainerin für Paare) und Andrea Specht (Lektorin) beweisen das Gegenteil!

Sie geben in dem Buch „Weltbewegerinnen“ die besten Porträts aus 10 Jahren „FrauenTaschenKalender“ zum Besten und berichten von starken Frauen mit spannenden Lebensgeschichten. Der Leser wird mit Frauen wie Margarete Steiff, Heidi Baker, Sophie Scholl, Asia Bibi und vielen mehr bekannt gemacht.

Dabei handelt es sich um Frauen aus den unterschiedlichsten Zeitepochen – manche bekannt und mit Auszeichnungen geehrt, manche eher unbekannt. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Ganz unabhängig ihres Alters haben sie mit viel Entschlossenheit dafür gekämpft, die Gaben und Möglichkeiten zu leben, die Gott in sie hineingelegt hat. Sie haben um Bildung, Mitspracherecht, Gleichberechtigung gerungen und darum gekämpft, mutig Grenzen zu überwinden. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern hat viel Zeit und Durchhaltevermögen gekostet!

Das Hardcover-Buch ist sehr schön anzusehen und eignet sich hervorragend als Geschenk. Jede Lebensgeschichte beginnt mit einem Zitat, ansprechend in Kreisform gestaltet. Der Text umfasst jeweils zwei bis drei Seiten, ist also eher kurzgefasst, und endet mit einem Foto oder einer Porträt-Zeichnung der vorgestellten Frau. In Kurzform sind die Lebensdaten angegeben, sodass man bei Interesse noch weitere Nachforschungen anstellen kann. Das Inhaltsverzeichnis ordnet die Geschichten in Themen wie Vergebung, Gerechtigkeit, Mut des Herzens und einige mehr.

Das Lesen des Buches inspiriert, löst Bewunderung aus, schärft den Blick und regt zu Veränderung an. Frauen können die Welt bewegen!

Von Natalie Freising