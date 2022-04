Daniela Mailänder: Wenn Gott zum Aufbruch ruft

Kennst du den Schmerz, nicht dazuzugehören? Daniela Mailänder hat gelernt, diesen Schmerz als Geschenk und Berufung Gottes zu betrachten. In ihrem Buch „Wenn Gott zum Aufbruch ruft“ nimmt sie den Leser mit auf ihre eigene Reise als Pionierin im Reich Gottes und beschreibt diese Berufung mit einem Ruf in die Wildnis.

Interessant geschrieben, mit einer guten Mischung aus persönlicher Erfahrung und biblischen Fakten, liest sich dieses Buch fast wie ein Reisebericht. Mit jedem Kapitel nimmt die Autorin den Leser auf die nächste Etappe in die Wildnis mit. Mit jeder Etappe versteht man als Leser mehr, warum man fühlt, was man fühlt und welche Rolle Gottes Berufung in dem Ganzen spielt.

Pionierin sein, Dinge weiterzuentwickeln, die Zukunft zu gestalten: „Das beflügelt mich – und es schmerzt!“, schreibt Daniela Mailänder. Um diese Spannung geht es in ihrem Buch immer wieder. Im ersten Teil geht es darum, den Ruf in die Wildnis zu erkennen und lieben zu lernen. Im zweiten Teil spricht sie über Gegenwind, Hindernisse und Gefahren, die dort draußen lauern. Auch hier bietet sie einen reichen und sehr glaubwürdigen persönlichen Erfahrungsschatz an.

Zu den größten Stärken dieses Buches zählen diese persönlichen Erfahrungen und die Ermutigung, dem Ruf Gottes zu folgen und den dringend nötigen Aufbruch zu wagen. An vielen Stellen hat die Autorin es geschafft, mir Worte zu geben für das, was sich vorher einfach nur fremd und unerwünscht angefühlt hat.

Leider entstand an vereinzelten Stellen der Eindruck, die Autorin kritisiere die gängigen Formen von Kirche und wolle als Alternative die Fresh-X-Initiative bewerben (was aber laut Webseite nicht der Fall ist). Wenn man der Autorin die Begeisterung für ihre Organisation gönnt und der Transfer auf die eigene Vision an dieser Stelle gelingt, ist es auf jeden Fall ein sehr bereicherndes Buch.

Von Nadine Schliesky

