Debora Sommer: Mit allen Sinnen auf Empfang

In ihrem neuesten Buch beschäftigt sich die Theologin Debora Sommer mit dem Thema Hochsensibilität aus einer christlichen Perspektive.

Die Autorin schöpft aus einer Fülle von Literatur und wissenschaftlichen Studien, deren Fakten sie sehr gut aufbereitet, sodass sie den Leser nicht mit Zahlen oder Statistiken erschlägt. Stattdessen lässt sie immer wieder passend zum gerade aufgeführten Gedanken Zitate oder kleine Zusammenfassungen einfließen. Für mich ist gerade die Erwähnung der eher unbekannten historischen Forscher ein echtes Highlight.

Nach einer Einführung stellt Debora Sommer das Konzept der Hochsensibilität vor, setzt sich differenziert mit verschiedenen Begriffen und Erkenntnissen anderer Autoren auseinander und bringt sie mit ihren eigenen Gedanken zusammen. Bemerkenswert finde ich die Einordnung von Hochsensibilität ins weite Themenfeld der Persönlichkeit sowie die immer wieder betonten Unterschiede zwischen intro- und extrovertierten Hochsensiblen.

Anschließend erhält der Leser einige persönliche Einblicke in das Leben der Autorin, die sie selbst auch gleich deutet und in den Kontext ihrer Hochsensibilität einordnet. Es wird deutlich, wie individuell verschieden sich Hochsensibilität auswirken kann und wie es doch immer wieder Ähnlichkeiten in den Geschichten Hochsensibler gibt.

Die folgenden drei Kapitel widmet Debora Sommer explizit dem Thema aus christlicher Sicht. Zuerst beschäftigt sie sich mit den Antennen Hochsensibler für die unsichtbare Welt und beschreibt vier Zugänge hierzu, abgerundet durch kurze praktische Impulse. Dabei bezieht sie auch immer wieder Stellung zu esoterischen Ansätzen und ordnet sie theologisch ein. Das nächste Kapitel hat den Umgang Hochsensibler mit sich selbst zum Thema, gegliedert in die Bereiche Körper, Seele und Geist. Zuletzt geht es um Hochsensible in der christlichen Gemeinde, wozu die Autorin Tipps gibt, sowohl für Hochsensible selbst als auch für Nichthochsensible, die mit ihnen zu tun haben.

Insgesamt passt der Schreibstil der Autorin sehr gut zum behandelten Thema. Die Texte sind sachlich fokussiert und erfreuen mit treffenden Formulierungen, bleiben aber auch ausführlich genug. So ist das Ganze sehr gut lesbar und trotzdem höchst informativ.

Mich persönlich hat das Buch immer wieder dann berührt, wenn ich mich in meiner Hochsensibilität treffend beschrieben, verstanden und geschätzt gefühlt habe. Meiner Meinung nach ist es der Autorin gelungen, das Thema gerade aus christlicher Sicht hilfreich zu beleuchten.

Von Judith Böttcher

Leseprobe (PDF)