Diana Schmid: Chill Work Pray

Tolle Ideen, um im Alltag mehr Zeit mit Gott zu verbringen: „Chill – Work – Pray“, das ist Diana Schmids Rezept für eine ausgeglichene Work-Life-Pray-Balance. Spielend leicht integriert die Autorin spirituelle Rituale des Betens in den beanspruchten Alltag zwischen Arbeit und Freizeit. Weiß heutzutage beinahe jeder, wie er körperliche Fitness in den Alltag integriert, ist dies bei der spirituellen Fitness nicht der Fall. Einfach mal zwischendrin beten – ganz kurz oder auch länger. Verschiedene Formen ausprobieren. Bewährtes neu entdecken. Das sind nur ein paar der Ideen aus dem Buch. Lassen Sie sich inspirieren und dazu verführen, mal anders zu beten. Wenn Beten keine Arbeit ist, dann verleiht es uns so viel Kraft und Freude und Erfüllung, dass wir gar nicht mehr ohne leben können.

„Chill – Work – Pray“ von Diana Schmid ist ein wirklich schön gestaltetes und toll geschriebenes Buch, welches richtig gute Anregungen für den Gebetsalltag liefert. Thematisch behandelt es alles vom morgendlichen Aufstehen bis hin zum Schlafengehen und beinhaltet für nahezu jede Alltagssituation Ideen, wie wir Zeit mit Gott integrieren können. Es wird nicht nur das Wie des Betens, sondern auch das Was beleuchtet. Die vielen kleinen Gebete oder Gebetsformen geben einen schönen Rahmen für jeden Tag.

Auch auf etwas speziellere Gebetshilfen geht die Autorin ein. Zum Beispiel Bibelcafés, christliche Reisen oder Aufenthalte im Kloster. Ihre Art zu berichten und zu erklären, sorgt für großen Lesespaß – egal, ob man das Buch in längeren Abschnitten oder kleinen Häppchen liest. Durch die vielen verschiedenen Ansätze kann sich jeder die eine oder andere Anregung mitnehmen. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall noch mal durchlesen und einiges ausprobieren und aufschreiben. Sehr inspirierend!

Von Wiebke Pott