Diana Schmid: Lass deine Seele blühen

Diana Schmid legt hier ein Büchlein vor, das sich ganz dem Frühling widmet; einer Jahreszeit, die Viele als die schönste empfinden, weil die Sonne nach dem kalten und trostlosen Winter die Natur und unsere Sinne wach kitzelt. So will auch die Autorin mit ihren Worten die Herzen der Leserinnen wärmen.

Sie gibt Impulse weiter, die von (Neu-)Anfängen und vom Blühen handeln und erzählt kleine Geschichten, die auf- und ermuntern, das Leben mit seinen vielen Kostbarkeiten zu genießen. Diese sind nicht sonderlich tiefgehend oder überraschend neu, aber einfach kleine Seelenstreichler.

Mir hat die selbst erlebte Geschichte mit dem Regenschirm und der Message „Geben ist seliger denn nehmen“ besonders zugesagt. Dazwischen sind Zitate, Gedichte und Rezepte gestreut. Hier gibt es einiges, was man schon anderswo gelesen hat.

Insgesamt präsentiert sich hier ein bunter Strauß an lebensfreudigen Gedanken. Dementsprechend ist das Buch mit vielen ganzseitigen Fotos bebildert, die in erster Linie Blumen in ihrer ganzen Pracht zeigen, aber auch andere Naturszenen und Gute-Laune-Bilder. Die Gestaltung der Texte ist sehr zurückhaltend, was die Bilder umso strahlender und intensiver erscheinen lässt und mir außerordentlich gut gefällt.

Ein für Auge und Herz sehr ansprechendes Werk, das sich prima zum Verschenken eignet (zusammen mit einem Strauß Frühlingsblumen oder einem Kräutertopf zum Beispiel).

Man kann es sich natürlich auch selbst schenken: durch das kompakte Format und die Klappenbroschur lässt es sich bestens in der Handtasche mitnehmen und sorgt im Zug, im Café oder im Park für eine wohltuende Lesepause. Und das zu jeder beliebigen Jahreszeit!

Von Karin Engel

