Es gibt auf dem Büchermarkt zahlreiche Bibelübersetzungen und –ausgaben: Bibeln für Manager, Hausfrauen, Sportler, Hauskreise, Hörbibeln … Braucht es da auch noch eine Emoji-Bibel? Meiner Meinung nach hat die Emoji-Bibel absolut eine Berechtigung auf dem Büchermarkt. Die Neues-Leben-Übersetzung beinhaltet das Neue Testament und die Psalmen und ist hauptsächlich an Kinder, Jugendliche und Junggebliebene gerichtet.

Die Hauptannahme der Herausgeber ist, dass wir Menschen viele Gefühle haben und grundsätzlich kein Gefühl negativ ist. Gefühle helfen uns, unsere Umwelt wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Die Bibel erzählt von verschiedenen Menschen und ihren Gefühlen: Angst, Mitleid, Freude, Trauer, Eifersucht,… Eine weitere Annahme betont, dass auch Gott Gefühle hat. Seine Liebe für uns Menschen zeugt davon, dass er kein gefühlskalter, ferner Gott ist. Auch Jesus zeigt sich sehr emotional im Umgang mit den Menschen. Da liegt es nahe, dass der Leser der Bibel ebenfalls Gefühle entwickelt und beim Lesen eine Reaktion zeigt.

Heute können wir mit Emojis darstellen, was wir gerade fühlen und denken – auf dem Smartphone reagieren wir ganz natürlich mit Emojis auf Nachrichten. Auf diese Art und Weise können wir auch auf die Bibel antworten und uns so in Gottes Wort vertiefen.

Im Buchumschlag der Emoji-Ausgabe befinden sich vorne Klebebögen mit 400 Emoji-Stickern – eine ganze Gefühlspalette, sowohl bekannte als auch originelle, bibelbezogene Emojis. Der Leser wird auf 32 bunten Zusatzseiten angeleitet, wie er mit der Bibel „arbeiten“ kann. Beim Lesen der Bibel werden Gefühle ausgelöst. Diese können am extra breiten Rand neben dem Text festgehalten werden – entweder mit den beiliegenden Stickern, durch selbst erfundene Emojis oder gezeichnete Symbole. Natürlich können auch wichtige Wörter grafisch gestaltet werden oder Fragen und Kommentare daneben geschrieben werden. So kommt der Leser der Bibel in die Kommunikation mit Gott. Er beschränkt sich nicht nur auf das Lesen der Bibel, sondern überlegt, was der Text mit dem eigenen Alltag zu tun hat. Das grafische Gestalten trifft den momentanen Zeitgeist: Emojis, Handlettering, das Zeichnen von Doodles usw. sind absolut IN.

Abschließend fordern die Herausgeber den Leser auf, auf das Lesen und Reagieren auch Taten folgen zu lassen. Folgendes kann passieren, wenn wir mit der Bibel leben: „Du liest. Gott spricht dich an. Du lässt dich betreffen. Du bewegst dich!“

Von Natalie Freising

Leseprobe (PDF)