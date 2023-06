Dirk Schwarzenbolz: Große Worte. Krasse Story. Mit Jugendlichen durch die Bibel.

Das Buch von Dirk Schwarzenbolz reiht sich ein in eine Vielzahl von Andachtsbüchern für Jugendliche. Der Autor ist Lehrer für Deutsch und Religion an einer Realschule. Das Buch ist also von jemandem geschrieben, der die Praxis kennt und praxistauglich schreibt. Das zeigt sich daran, dass die einzelnen Andachten bei für Jugendliche relevanten Themen ansetzen und verständlich formuliert sind.

Das Andachtsbuch gliedert sich in zwei Teile mit neun Andachten zum Alten Testament und 13 Andachten zum Neuen Testament. In beiden Teilen versucht der Autor, eine „Gesamtschau“ der biblischen Inhalte zu liefern. Insbesondere beim Neuen Testament ist dies überzeugend gelungen. Das Buch hält also, was es im Untertitel verspricht: Anhand der Andachten kann man mit Jugendlichen durch die Bibel gehen.

Wer hat Freude an diesem Buch? Menschen, die in Kirche oder Schule mit Jugendlichen biblische Themen vertieft besprechen möchten, gibt Dirk Schwarzenbolz eine gute Arbeitshilfe an die Hand. Aufgrund lebensnaher Formulierungen und Beispielen aus der Lebenswelt der Jugendlichen bietet das Buch einen guten Einstieg in die verschiedenen Themen. Darüber hinaus gibt es am Ende jeder Andacht Fragen zum Nachdenken und einen vertiefenden Lesetipp, sodass bereits eine Überleitung für ein anschließendes Gespräch oder für die folgende Unterrichts- oder Gruppenstunde gelegt werden kann.

Was kann das Buch nicht? Aufgrund des Umfangs der einzelnen Andachten können diese nicht als kurzer Impuls zu Beginn einer Unterrichtsstunde eingesetzt werden. Man muss sich bewusst sein, dass hierfür eine gewisse Zeit einzuplanen ist. Im gemeindlichen Kontext, beispielsweise in der Konfirmandenarbeit, können die Andachten wunderbar dazu dienen, eine Gruppenstunde anschließen zu lassen. Darüber hinaus gilt für die Andachten von Dirk Schwarzenbolz, was für alle Andachtsbücher gilt: Man muss sicherlich an einigen Stellen Formulierungen anpassen, damit sie – der jeweiligen Situation angepasst – „authentisch“ eingesetzt werden können. Das Buch ist dennoch eine lohnenswerte Anschaffung, eben weil der Autor es versteht, biblische Inhalte auf erfrischende Art und Weise an die Jugendlichen heranzutragen. Dabei halten sich die Andachten an den größten Schatz, der in den Religionsunterricht und in die Gemeindearbeit eingebracht werden kann: Bei den großen Worten und der krassen Story der Bibel.

Von Florian Wagner

