Dominik Klenk/Urs Stingelin (Hrsg.): Der christliche Glaube für Entdecker

Das Buch bietet alle wichtigen Basics des Glaubens in kindgemäßer Sprache und abwechslungsreicer darstellung. Mit Bibeltexten, verschiedenen Rätseln, Ausmalbildern und Illustrationen werden in 3 x 3 x 3 Einheiten die drei großen Fragen geklärt: „Zu wem gehörst du?“, „Was glaubst du?“ und „Wie lebst du?“. Die Leser lernen Gott als Schöpfer, Retter und Helfer kennen, werden an Gottes Wort, seine Versprechen und seinen Auftrag erinnert und bekommen die Ermutigung, als Königskind, Friedensstifter und Vorbild zu leben. Jedes der 27 Kapitel enthält eine wichtige Botschaft, die direkt umgesetzt werden kann.

Das Autorenteam um Dominik Klenk und Urs Stingelin hat dieses Entdeckerbuch auf kreative Art und Weise gestaltet. Grundlegende Glaubensfragen werden praxis- und alltagsbezogen geklärt. Das Buch bietet darüber hinaus Ideen für kreative Aktionen, gibt Liedertipps, zeigt spannende Fakten und Zahlen zum Staunen auf, und bietet ausreichend Platz für eigene Notizen, Skizzen, Gedanken und Ideen zum Thema. Auch schwierige Sachverhalte, wie zum Beispiel die Geschichte Israels, werden kindgerecht aufbereitet.

Das Entdeckerbuch ist für Kids im Alter von 5von 10 Jahren geeignet. Im Jahr 2015 kam bereits der Bestseller YOUBE heraus, der nach dem gleichen Konzept dieselben Themen für Teenager behandelt.

Meiner Meinung nach ist das Buch eine wertvolle Fundgrube, ein richtiger Schatz! Wie im Vorwort erwähnt macht das Buch „Freude beim Entdecken, Lust am Lesen und heilige Momente im Staunen“.

Von Natalie Freising

