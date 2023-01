Elke Janßen: Schluss mit Zurechtgestutzt

„Kennst du das Gefühl, anzuecken, weil du so bist, wie du bist? Denke daran: Es ist nie zu spät, andere mit deiner Art und deinen Gedanken zu überraschen und damit aufzuhören, sich immer wieder rechtfertigen zu müssen.“ Mit diesen Worten beginnt Beraterin und Autorin Elke Janßen ihr neues Workbook für Frauen.

In neun Kapiteln leitet sie die Leserinnen an, sich selbst zu erforschen und zu hinterfragen. Was sind deine Sehnsüchte, Träume, Wünsche fragt sie im ersten Kapitel. Dabei berichtet die Autorin fast schon zu viel aus ihrem eigenen Leben. Sie beschreibt ihre Kindheit und ihre eigenen Lebenserfahrungen. Und der Eindruck wird erweckt, dass die Autorin vor allem ihre eigenen Schwierigkeiten in diesem Buch verarbeitet. Das zeigt sich auch, wenn sie schreibt: „Therapien halfen mir, mich mit schmerzhaften Themen, Verwundungen und Ängsten in meinem Leben auseinander zu setzen.“

Für dieses Buch muss man sich als Leserin viel Zeit nehmen und viel über sich nachdenken. Die Autorin fordert auf, sich Notizen zu machen. Dafür gibt es extra Raum auf den verschiedenen Seiten im Buch. Und so wird aus diesem Werk Seite um Seite ein persönliches Buch für den Leser.

Dabei ist die Autorin ganz ein Kind ihrer Zeit. Sie regt sich über Geschlechter-Rollen auf, kommt nicht damit zurecht, dass eine Spielzeugfirma Krankenschwestern (Frau) und Chirurgen (Mann) produziert und fühlt sich dadurch eingeschränkt und diskriminiert. Die Frage danach, was den Leser aufregt und enttäuscht, erfordert wieder einiges an Reflexion.

Dieses zutiefst psychologische Buch alleine durchzuarbeiten erscheint mir schwierig. Besser wäre es, dieses Buch in einer Zweier- oder Dreier-Gruppe durchzulesen und gemeinsam zu besprechen. In einer Gesprächsrunde oder in einem Zweiergespräch können die einzelnen Fragen viel besser bearbeitet werden. Ansonsten besteht die Gefahr, nicht wirklich in die Tiefe zu gehen. Der therapeutische Ansatz würde dann verloren gehen.

Von Brigitte Keune

