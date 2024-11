Fabian Maysenhölder: Die Spur des Bösen. Wenn Fanatismus tödlich endet – Wahre Sektenverbrechen

True Crime hat Hochkonjunktur – sei es als Film, Podcast oder eben in Buchform. Der Theologe und Sektenexperte Fabian Maysenhölder hat mit der Beschreibung mehrerer Verbrechen, die religiöse Hintergründe haben, den Zeitgeist getroffen. Man ist schockiert von den Gewaltverbrechen, wird neugierig auf die Motive der Verbrecher, erlebt Nervenkitzel und eine gesteigerte Adrenalinproduktion.

Der Autor betont in seinem Vorwort, dass es ihm jedoch nicht nur darum geht. Vielmehr will er sich mit dem vielschichtigen und faszinierenden Thema „Sekten“ auseinandersetzen. Aus diesem Grund widmet er den ersten Teil seines Buches der Frage, was überhaupt eine Sekte ausmacht, welche fünf Dimensionen eine Gruppe zu einer problematischen Gruppe macht und warum Menschen einer Sekte beitreten.

Im zweiten Teil erläutert er zehn wahre Kriminalfälle aus ganz verschiedenen Zeitepochen. Am Ende jeder Schilderung nimmt er sich der Frage „Was war da los?“ an und gibt seine persönliche Einschätzung preis, indem er das Geschehnis psychologisch und soziologisch beleuchtet.

Der dritte und letzte Teil des Buches beschäftigt sich mit der Thematik: „Wenn Fanatismus tödlich endet“. Darin gibt Maysenhölder einige Tipps, was jede und jeder Einzelne persönlich gegen Fanatismus tun kann. Er sieht es als seine Aufgabe an, Aufklärungsarbeit zu leisten, was wichtige Warnzeichen für ein sich anbahnendes Sektenverbrechen sein können und wie wir als Gesellschaft vorbeugen können, damit es gar nicht erst zur Eskalation kommt.

Wissenswert ist, dass der Autor seit 2017 auch einen Podcast unter dem Namen „secta.fm“ produziert, in dem er sich mit Sekten und neureligiösen Bewegungen beschäftigt. Für Leserinnen und Leser, die tiefer in dieses Thema eintauchen möchten, gibt der Autor am Ende des Buches zudem eine lange Liste mit weiterführender Literatur heraus.

Von Natalie Freising

